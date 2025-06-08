Спорт лучше лекарств? Что показало новое исследование и как результаты изменят подход к лечению

Фото Pexels Все мы помним о пользе спорта. Положительное влияние физической активности трудно переоценить как для организма в целом, так и для эмоционального здоровья. Однако недавно ученые пришли к ошеломительному выводу: вероятно, физическая активность действует на организм в ремиссии рака лучше, чем медикаменты. Что говорят исследования и как это изменит подход медицины к лечению онкологии, рассказали в The Guardian. Мы пересказываем самое интересное в материале. Физическая активность действует лучше лекарства Ученые провели обширное исследование с участием 889 пациентов с раком толстой кишки между 2009 и 2023 годами из США, Великобритании, Австралии, Франции, Канады и Израиля. Более 90% из них находились на третьей стадии заболевания. Оно выявило, что физическая активность и режим упражнений после лечения онкологии могут значительно снизить риск смерти, возвращения болезни или развития нового рака. Результаты этого исследования, опубликованное в New England Journal of Medicine, могут изменить рекомендации ВОЗ по лечению онкологии. Ведь физические упражнения могут снизить риск смерти среди пациентов, страдающих онкологией, на треть, а также предотвратить рецидив. Главный врач Asco Джули Грелоу отметила, что эти результаты являются самым высоким уровнем доказательств и могут привести к значительному сдвигу в поощрении пациентов к физической активности во время и после лечения. Читать по теме Ешь это, чтобы побороть рак? Существуют ли продукты, что останавливают онкологию Существуют ли продукты, способные предотвратить или вылечить рак: ответили онколог и нутрициолог. Как проходило исследование Как отметили ученые, пациентов случайным образом разделили на две группы: 444 и 445 пациентов соответственно. Одна группа получила просто буклет с упоминанием о здоровом образе жизни. А другую группу привлекли в структурированный режим физических упражнений, предоставили личного тренера или коуча по оздоровлению после завершения лечения. Впоследствии результаты показали, что эти люди имели на 37% более низкий показатель риска смерти и на 28% более низкий риск развития рецидива или новых видов рака по сравнению с пациентами, которые получали только медицинские консультации и лекарства. Рexels Участники группы занимались с тренером дважды в месяц, а позже один раз в месяц, в течение трех лет. Также они гуляли три-четыре раза еженедельно от 45 до 60 мин. Врачи говорят, что такой метод намного лучше медикаментозного, ведь не имеет никаких побочных действий. — Это тот же уровень пользы, что и от многих препаратов, но лекарства часто дорогие и токсичные. Когда я начинала работать 30 лет назад, это была еще эпоха, когда мы говорили пациентам: не перенапрягайтесь, когда проходите химиотерапию. Сейчас я бы сказала, что физические упражнения лучше лекарств, — говорит Джули Грелоу. Ведущий автор исследования доктор Кристофер Бут также отметил, что после завершения операции и химиотерапии примерно у 30% пациентов с раком толстой кишки высокого риска второй и третьей стадии в конце концов наблюдается рецидив заболевания. — Онкологов часто спрашивают: “Что я еще могу сделать?” Эти результаты теперь дают нам четкий ответ: программа физических упражнений, которая включает в себя персонального тренера, снизит риск рецидива или нового рака, улучшит самочувствие и поможет жить дольше, — подчеркнул ученый. Вместе с тем медики подчеркивают, что о спортивных нагрузках пациенты должны совещаться с врачами. Ранее ученые пришли к выводу, что токсин из кишечника может провоцировать рак. Детальнее об этом, рассказывали ранее. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Здоровье, Медицина, Рак, Спорт Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter