Спорт лучше лекарств? Что показало новое исследование и как результаты изменят подход к лечению

Все мы помним о пользе спорта. Положительное влияние физической активности трудно переоценить как для организма в целом, так и для эмоционального здоровья. Однако недавно ученые пришли к ошеломительному выводу: вероятно, физическая активность действует на организм в ремиссии рака лучше, чем медикаменты.

Что говорят исследования и как это изменит подход медицины к лечению онкологии, рассказали в The Guardian. Мы пересказываем самое интересное в материале.

Физическая активность действует лучше лекарства

Ученые провели обширное исследование с участием 889 пациентов с раком толстой кишки между 2009 и 2023 годами из США, Великобритании, Австралии, Франции, Канады и Израиля. Более 90% из них находились на третьей стадии заболевания.

Оно выявило, что физическая активность и режим упражнений после лечения онкологии могут значительно снизить риск смерти, возвращения болезни или развития нового рака.

Результаты этого исследования, опубликованное в New England Journal of Medicine, могут изменить рекомендации ВОЗ по лечению онкологии.

Ведь физические упражнения могут снизить риск смерти среди пациентов, страдающих онкологией, на треть, а также предотвратить рецидив.

Главный врач Asco Джули Грелоу отметила, что эти результаты являются самым высоким уровнем доказательств и могут привести к значительному сдвигу в поощрении пациентов к физической активности во время и после лечения.

Как проходило исследование

Как отметили ученые, пациентов случайным образом разделили на две группы: 444 и 445 пациентов соответственно. Одна группа получила просто буклет с упоминанием о здоровом образе жизни.

А другую группу привлекли в структурированный режим физических упражнений, предоставили личного тренера или коуча по оздоровлению после завершения лечения. Впоследствии результаты показали, что эти люди имели на 37% более низкий показатель риска смерти и на 28% более низкий риск развития рецидива или новых видов рака по сравнению с пациентами, которые получали только медицинские консультации и лекарства.

Участники группы занимались с тренером дважды в месяц, а позже один раз в месяц, в течение трех лет. Также они гуляли три-четыре раза еженедельно от 45 до 60 мин.

Врачи говорят, что такой метод намного лучше медикаментозного, ведь не имеет никаких побочных действий.

— Это тот же уровень пользы, что и от многих препаратов, но лекарства часто дорогие и токсичные. Когда я начинала работать 30 лет назад, это была еще эпоха, когда мы говорили пациентам: не перенапрягайтесь, когда проходите химиотерапию. Сейчас я бы сказала, что физические упражнения лучше лекарств, — говорит Джули Грелоу.

Ведущий автор исследования доктор Кристофер Бут также отметил, что после завершения операции и химиотерапии примерно у 30% пациентов с раком толстой кишки высокого риска второй и третьей стадии в конце концов наблюдается рецидив заболевания.

— Онкологов часто спрашивают: “Что я еще могу сделать?” Эти результаты теперь дают нам четкий ответ: программа физических упражнений, которая включает в себя персонального тренера, снизит риск рецидива или нового рака, улучшит самочувствие и поможет жить дольше, — подчеркнул ученый.

Вместе с тем медики подчеркивают, что о спортивных нагрузках пациенты должны совещаться с врачами.

Ранее ученые пришли к выводу, что токсин из кишечника может провоцировать рак. Детальнее об этом, рассказывали ранее.

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