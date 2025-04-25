Новая причина рака? Как токсин из кишечника атакует ДНК

Что, если источник болезни появляется не во взрослой жизни, а еще в школьные или даже дошкольные годы?

Новое международное исследование бросает вызов привычному представлению о причинах колоректального рака.

Ученые обнаружили, что определенные штаммы кишечной палочки могут оставлять токсический след в ДНК еще в детстве — и через десятилетия превращаться в онкологию. Подробнее об этом узнай в нашем материале.

Тревожная статистика

По версии издания The Guardian, сейчас рак кишечника стремительно молодеет. За последние 20 лет количество больных до 50 лет удваивалось. В 27 странах мира, от Англии до Чили, врачи фиксируют рост ранних случаев колоректального рака. И прогнозы неутешительны: к 2030 году эта форма рака может стать одной из основных причин смертности среди молодых людей.

Что такое колибактин и почему вреден

Под микроскопом ученые нашли токсин колибактин. Его выделяют отдельные штаммы кишечной палочки (E. coli), которые иногда появляются в кишечнике еще в детском возрасте.

Команда под руководством Калифорнийского университета в Сан-Диего проанализировала ДНК почти тысячи опухолей со всего мира. Ученые обнаружили, что мутации, связанные с этим токсином, у молодых пациентов появляются втрое чаще, чем у людей старшего возраста. Профессор Людмил Александров отметил:

— Такая микробная химическая война достаточно распространена в эволюции, когда выработка токсина помогает избавиться от конкурентов.

Но вместе с этим токсин повреждает ДНК клеток человека, создавая условия для развития рака. Ученые предположили, что ключевой период заражения — возраст до 10 лет.

Кто в зоне риска

К тому же, у 40% детей в США и Великобритании есть в кишечнике кишечная палочка, что производит колибактин. И хотя связь между токсином и раком еще окончательно не доказана, исследователи призывают быть бдительными.

Для установления окончательной связи на ранних стадиях понадобятся дополнительные исследования.

Возможно, именно питание или гигиена влияют на микробиом в раннем возрасте, открывая двери для вредных бактерий.

Однако более половины случаев колоректального рака можно предотвратить. Поэтому важно учитывать микробиологический компонент — какие бактерии живут у нас с детства.

Ранее мы рассказывали, как диагностировать рак на ранних стадиях.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.