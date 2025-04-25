Нова причина раку? Як токсин із кишківника атакує ДНК

Що, якщо джерело хвороби з’являється не в дорослому житті, а ще в шкільні або навіть дошкільні роки?

Нове міжнародне дослідження кидає виклик звичному уявленню про причини колоректального раку.

Вчені виявили, що певні штами кишкової палички можуть залишати токсичний слід в ДНК ще в дитинстві — і через десятиліття перетворюватися на онкологію. Детальніше про це дізнайся в нашому матеріалі.

Тривожна статистика

За версією видання The Guardian, зараз рак кишківника стрімко молодшає. За останні 20 років кількість хворих до 50 років подвоювалася. У 27 країнах світу, від Англії до Чилі, лікарі фіксують зростання ранніх випадків колоректального раку. І прогнози невтішні: до 2030 року ця форма раку може стати однією з основних причин смертності серед молодих людей.

Що таке колібактін та чому шкідливий

Під мікроскопом вчені знайшли токсин колібактін. Його виділяють окремі штами кишкової палички (E. coli), які іноді зʼявляються в кишківнику ще у дитячому віці.

Команда під керівництвом Каліфорнійського університету в Сан-Дієго проаналізувала ДНК майже тисячі пухлин з усього світу. Науковці виявили, що мутації, пов’язані з цим токсином, у молодих пацієнтів з’являються втричі частіше, ніж у людей старшого віку. Професор Людмил Александров зазначив:

— Така мікробна хімічна війна досить поширена в еволюції, коли вироблення токсину допомагає позбутися конкурентів.

Але разом із цим токсин ушкоджує ДНК клітин людини, створюючи умови для розвитку раку. Вчені припустили, що ключовий період зараження — вік до 10 років.

Хто в зоні ризику

До того ж до 40% дітей у США та Великій Британії можуть мати у кишківнику кишкову паличку, яка виробляє колібактін. І хоча зв’язок між токсином і раком ще остаточно не доведений, дослідники закликають бути пильними.

Для встановлення остаточного зв’язку на ранніх стадіях знадобляться додаткові дослідження.

Можливо, саме харчування або гігієна впливають на мікробіом у ранньому віці, відчиняючи двері для шкідливих бактерій.

Проте понад половину випадків колоректального раку можна запобігти. Тож важливо враховувати мікробіологічний компонент — які бактерії живуть у нас з дитинства.

