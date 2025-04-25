Стиль життя Здоров'я та краса

Нова причина раку? Як токсин із кишківника атакує ДНК

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 25 Квітня 2025, 15:00 2 хв.
рак кишківника
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь