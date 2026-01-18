Чому рак кишківника молодшає: вчені аналізують 100-річні архіви

У підвалі британської лікарні St Mark’s, серед нескінченних стелажів із коричневими картонними коробками, захована відповідь на одне з найтривожніших питань сучасної медицини.

Вчені розпочали масштабне детективне розслідування, аналізуючи десятки тисяч зразків раку кишківника, зібраних протягом останнього століття. Їхня мета — зрозуміти, чому хвороба, яку раніше вважали старечою, тепер стрімко атакує молодь.

Глобальна аномалія: чому молоді люди хворіють частіше

Статистика невблаганна: попри те, що основна група ризику — це все ще люди старшого віку, кількість молодих пацієнтів зростає у геометричній прогресії. У Великій Британії рівень захворюваності серед осіб до 24 років зріс на приголомшливі 75% з початку 1990-х років. У групі 25-49 років цей показник зріс на 51%.

Подібна тенденція фіксується у всьому світі, і медицина досі не має чіткої відповіді на питання чому?

Серед підозрюваних — ожиріння, ультраперероблені продукти (сміттєва їжа), мікропластик, забруднення повітря та надмірне вживання антибіотиків.

Молекулярні підписи: що приховує парафіновий віск

Унікальність дослідження полягає в архівах лікарні St Mark’s. Кожен видалений тут зразок пухлини зберігався у вигляді невеликого білого воскового блоку. Тепер ці блоки направляють до Інституту досліджень раку (ICR) для молекулярного аналізу, який став технічно можливим лише в останні роки.

Науковці шукають у ДНК клітин специфічні підписи — сліди, які залишають різні чинники. Порівнюючи зразки 1920-х років із сучасними, вони сподіваються побачити, як змінилася природа пошкоджень тканин за ці століття.

Бактеріальна гіпотеза: чи винні погані палиці

Професор Тревор Грем з ICR висуває сміливе припущення, яке може змінити протоколи профілактики.

Наша провідна гіпотеза полягає в тому, що існує певний тип кишкової палички E. coli, який сьогодні мешкає в кишківнику молодих людей, але якого не було раніше, — зазначає науковець.

Вважається, що ці бактерії виділяють токсини, які працюють як вандали ДНК, поступово перетворюючи здорові тканини на злоякісні.

Якщо теорія підтвердиться, це дасть змогу розробити нові методи діагностики ще до появи перших симптомів.

Історія Голлі: коли рак маскується під розлад шлунку

Для 27-річної акторки Голлі ці наукові пошуки — не просто теорія, а особиста драма. У 23 роки вона почала відчувати здуття живота та втрачати вагу. Лікарі списували все на синдром подразненого кишківника (СПК), доки дівчина не потрапила до реанімації. Діагноз — рак на пізній стадії.

Після агресивної хімієтерапії Голлі вже три роки перебуває у ремісії, але її життя змінилося назавжди: тепер вона живе зі стомою.

Усе це здається неймовірно несправедливим, і я думаю: чому саме я? Бувають дні, коли хочеться просто кричати й плакати, — ділиться вона.

Історія Голлі — це нагадування про те, що молодий вік більше не є імунітетом від онкології, а лікарям та пацієнтам варто бути значно уважнішими до симптомів.

Професор Грем називає архівні фонди лікарні справжньою скарбницею. Він переконаний, що порівняльний аналіз минулого і теперішнього допоможе знайти той самий тригер, що запускає хворобу.

Я думаю, відповідь може бути в цій кімнаті, — каже він, вказуючи на тисячі коробочок зі зразками.

Якщо вченим вдасться розгадати цю таємницю, людство отримає шанс на ефективну профілактику та раннє виявлення хвороби, яка щороку забирає дедалі молодші життя.

