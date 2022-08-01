Їжа тут ні до чого. Причини, симптоми, лікування синдрому подразненого кишківника

Вислів “усі хвороби від нервів” — не такий уже й голослівний. До прикладу, є фізичні прояви, які безпосередньо залежать від здоров’я нашої нервової системи.

Одним із перших органів, який реагує на нервове напруження, тривожні та депресивні розлади, гострий чи хронічний стрес, є кишківник. Тоді розвивається СПК.

Що таке синдром подразненого кишківника (СПК)

Синдром подразненого кишківника — це функціональний розлад у роботі кишківника.

Симптоми СПК:

раптова діарея; здуття; біль в шлунку; рідше — нудота й закрепи.

Загалом ти можеш відчути розбалансованість роботи травлення без особливої на те причини.

Адже симптоматика синдрому подразненого кишківника не залежить від вживання певного типу їжі чи напоїв.

Причини СПК

Люди звертають увагу на свій спосіб життя лише тоді, коли починаються проблеми зі здоров’ям або психіка не може впоратися з перенапруженням. Кишківник першим б’є на сполох, коли ти робиш щось не так.

Основними причинами подразненого кишківника зазвичай є:

перевтома або хронічна втома;

недостатня кількість та погана якість сну;

напружена й понаднормова робота;

загальний тривожний фон.

Кишківник напрочуд чутливий до переживань і неправильного способу життя. Тож, якщо в тебе СПК, ти буквально сам(-а) спричинив(-ла) подразнення свого кишківника.

Тішить одне: прибравши негативні фактори, можна позбутися синдрому.

Лікування синдрому подразненого кишківника

Синдром подразненого кишківника лікують комплексно:

Зміна способу життя

Мається на увазі достатній відпочинок, адекватне регулярне харчування тощо. Словом, треба позбутися всіх стресових чинників, які можуть подразнювати твій кишківник.

Симптоматична терапія

Підбір лікарських препаратів відповідно до твоєї проблеми. Якщо у тебе діарея, потрібні ліки, що знижують моторику кишківника. Або ж навпаки “вмикають” її при закрепах та зменшують газоутворення.

Психотерапія

Інколи доводиться приймати специфічні препарати для подолання тривожності чи інших психічних станів. Їх має призначити лікар-фахівець.

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