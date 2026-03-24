Подозрение на рак: как не пропустить онкологию и что делать, когда обнаружили болезнь

Почти каждый четвертый онкопациент в Украине не проживает и года после установления диагноза. Одна из причин — в позднем выявлении болезни.

Что делать, чтобы не пропустить рак, куда обращаться, если есть подозрение, и где искать помощи, если уже установили диагноз. Об этом Вікна поговорили с медицинским директором по стратегическому развитию и амбулаторно-диагностической работе Национального института рака Александром Яцыной.

— Александр, почему с возрастом риск онкозаболеваний растет? На что стоит обращать внимание после 40 лет?

— После 40 лет профилактические обследования должны стать обязательными по всем нозологиям. В этот период меняется гормональный фон, появляется больше хронических заболеваний, которые могут усложнять течение других диагнозов.

Золотой стандарт — посещать врача раз в год. Это критически важно, если в вашей семье уже были случаи рака. В моей практике наследственный рак встречается часто, поэтому таким людям стоит регулярно проверяться у семейного врача и обращаться в специализированные центры.

— Какие конкретные обследования Минздрав рекомендует проходить женщинам в зависимости от возраста?

— Для молодых женщин от 20 до 29 лет важно ежегодно проходить клиническое обследование молочных желез, а с 21 года — раз в три года делать ПАП-тест (цитологическую диагностику) на рак шейки матки.

С 30 до 40 лет к ежегодному осмотру груди добавляется ПАП-тест вместе с тестом на вирус папилломы человека (ВПЧ) раз в пять лет. После 40 лет женщинам рекомендуется делать маммографию раз в два года. А когда пациентке исполняется 50, к этому перечню добавляется колоноскопия каждые пять лет.

— А что касается мужчин? Какой алгоритм для них?

— Мужчинам достаточно раз в год посещать уролога. Врач проведет осмотр и при необходимости назначит анализ крови на ПСА-тест (простат-специфический антиген). После 50 лет этот ежегодный визит к урологу становится еще важнее, а ПСА-тест делается по рекомендации специалиста. Также после 50 лет мужчинам, как и женщинам, необходимо проходить колоноскопию раз в пять лет.

Алгоритм действий при подозрении на рак

— Если человек почувствовал симптомы или имеет подозрение на рак, куда ему обращаться в первую очередь?

— Любая диагностика начинается с визита к семейному врачу. Именно он направляет к онкологу и назначает необходимые исследования. Алгоритм зависит от случая. Например, если есть подозрение на рак простаты, сначала смотрим на ПСА. Если он повышен — делаем УЗИ, а при наличии изменений — МРТ малого таза. Если МРТ подтверждает наличие образования, мы проводим биопсию и определяем агрессивность опухоли по шкале Глисона.

— Как пациенту выбрать учреждение для лечения? Обязательно ли ехать за границу?

— Пациент имеет право сам выбрать больницу, а все обследования покрывает программа НСЗУ. Я советую выбирать специализированные учреждения — там есть опыт и соответствующие контракты с государством, что гарантирует бесплатное лечение. Сменить клинику можно даже после начала терапии.

Относительно зарубежного лечения — это часто миф. Ведущие клиники Украины лечат по американским и европейским протоколам. Вопрос не в стандартах, а в техническом оснащении или наличии конкретных медикаментов. Ехать за границу стоит только тогда, когда нужный препарат не зарегистрирован в Украине, вы хотите принять участие в специфическом клиническом исследовании или нужна уникальная операция, например, трансплантация костного мозга вне очереди.

О мифах и врачах-звездах

— Правда ли, что лечение рака в Украине всегда стоит дорого?

— Диагностику и базовое лечение покрывает государство. Однако есть таргетные препараты и иммунотерапия, которые не входят в программу НСЗУ. Их пациенты покупают сами. Проверить наличие бесплатных лекарств можно на сайте больницы или на портале Єліки. Но помните: рак нужно лечить только в специализированных учреждениях, это и опыт, и экономия ваших средств.

— Как найти своего врача? На что обратить внимание?

— Я всегда советую пациентам осознанно выбирать специалиста и не бояться второго мнения. Даже сам часто называю фамилии коллег, к которым можно обратиться за консультацией.

Но есть категория врачей, к которым я бы не пошел. Это специалисты, которые не общаются с пациентом лично. К сожалению, существуют врачи-звезды, которые работают только в операционной и даже не знакомятся с человеком до вмешательства. Это неправильно. Вы имеете право знать своего врача в лицо и доверять ему.

Статистика как призыв к действию: данные Минздрава Украины

Ситуация с онкологией в Украине демонстрирует, насколько важна своевременная диагностика. Согласно официальным данным, 22% пациентов умирают в течение первого года после установления диагноза из-за позднего выявления болезни. Каждый четвертый случай рака молочной железы в Украине диагностируют уже на III–IV стадиях, а общая доля поздних стадий этого заболевания достигает 30%. Еще сложнее ситуация с раком шейки матки, где этот показатель составляет около 43%.

У мужчин ситуация не менее тревожная: 21% случаев рака простаты выявляют уже с метастазами. В то же время опыт врачей и статистика доказывают, что на первой стадии рак молочной железы излечим в 95% случаев. Эти цифры подтверждают, что регулярный чекап и внимание к своему состоянию — это не просто медицинская рекомендация, а реальная возможность сохранить жизнь.

Главное фото: собственный архир Александра Яцыны.

