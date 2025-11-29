Чотири нетипові симптоми раку, на які варто звернути увагу — поради онколога

У своїй останній авторській колонці відомий американський онколог Міккаель А. Секерес, MD, поділився спостереженнями про рідкісні симптоми, які іноді можуть бути ранніми проявами онкології.

Він підкреслює, що такі сигнали зустрічаються нечасто й можуть мати цілком безпечні причини, однак у окремих випадках саме вони стають першим приводом звернути увагу на приховану пухлину.

Саме тому лікар закликає не ігнорувати незвичні зміни — особливо ті, що повторюються або супроводжуються дискомфортом.

Біль після алкоголю у конкретній частині тіла

Онкологи описують поодинокі випадки, коли пацієнти відчували біль у певній точці тіла одразу після вживання алкоголю. У більшості людей дискомфорт після спиртного пояснюється запаленням шлунка або стравоходу.

Однак різкий і повторюваний біль у лімфатичному вузлі чи нижній частині спини інколи може бути ознакою лімфоми Годжкіна.

У дослідженнях зазначається, що близько 5% пацієнтів із цією формою раку повідомляли про алкогольний біль. Фахівці припускають, що спиртне може спричиняти розширення судин у вузлі, що й призводить до неприємних відчуттів.

Перелом без значної травми

Зламана кістка після легкого удару або незначного навантаження — рідкісний, але можливий симптом онкології. Такі переломи називають патологічними. Вони можуть виникати, коли пухлина ослаблює кісткову тканину.

Найчастіше кістки страждають при раку грудей, легенів, щитовидної залози, нирок та простати.

За статистикою, близько 8% пацієнтів із раком кісток мають патологічні переломи. Лікарі підкреслюють: якщо кістка ламається без серйозної причини, пацієнтові слід пройти обстеження — від рентгену до МРТ чи КТ.

Небезпечно високий рівень кальцію в крові

Підвищений кальцій може виникати через проблеми з паращитоподібною залозою, прийом медикаментів або гормональні порушення.

Але велике дослідження понад 50 тисяч людей показало: ті, у кого зафіксували високий рівень кальцію, мали вдвічі більший ризик виявлення онкології протягом наступного року.

Симптоми гіперкальціємії включають нудоту, закрепи, камені у нирках, зміни настрою та порушення когнітивних функцій.

Найчастіше такий стан супроводжує деякі види раку легенів, молочної залози, нирок, яєчників, лімфоми та множинної мієломи.

Набряк, біль або виділення з грудей у тих, хто не годує грудьми

Мастит найчастіше трапляється у жінок, які годують грудьми. Однак запальні симптоми у тих, хто не перебуває в періоді лактації, можуть свідчити про рідкісну, але агресивну форму — запальний рак молочної залози.

Він розвивається швидко й змінює структуру шкіри — вона стає схожою на апельсинову кірку. Якщо холодні компреси чи антибіотики не допомагають, лікар може рекомендувати біопсію.

Більшість випадків виділень із соска не є онкологією, однак насторожити повинні: виділення з однієї грудей, що повторюються і не зникають із часом.

Коли варто йти до лікаря

Усі перелічені симптоми — рідкісні. У більшості випадків вони мають зовсім інші, безпечні причини.

Однак медики підкреслюють: якщо з’являється новий, незвичний або повторюваний симптом — відкладати обстеження не варто.

