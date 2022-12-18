Біль у грудях перед менструацією — норма чи патологія? Пояснює гінекологиня

Деякі жінки помічають біль у грудях перед менструацією. Це може турбувати чи навіть лякати дівчат, якщо вони не розуміють причини таких відчуттів.
Що ж відбувається з молочними залозами перед менструацією та коли варто звернутись до лікаря? Гінекологиня Анна Ролдугіна пояснила це на своїй сторінці в Instagram.
Гінекологиня пояснює, що молочні залози можуть своєрідно відповідати на гормональні коливання в організмі. Перед початком менструації тіло жінки активно виробляє прогестерон, естроген і пролактин.
Робота цих гормонів може підвищувати чутливість рецепторів тканин молочної залози.
Крім цього, перед початком нового циклу організм затримує більше води, що також спричинює дискомфорт у грудях.
Тобто неприємні почуття у грудях перед менструацією можуть бути цілком нормальним явищем. Однак якщо тебе турбує сильний біль, який не проходить з настанням місячних, а лише наростає та загострюється, — однозначно варто звернутись до лікаря.
Для того, щоб зменшити біль у грудях, дотримуйся цих правил:
Для профілактики небезпечних патологій жінкам до 40 років варто проходити УЗД молочних залоз один раз на рік, а після 40 років — мамографію.
Це, до речі, чудовий привід згадати про своє здоров’я та записатись на щорічний огляд до мамолога. Читай, як запобігти раку грудей.
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