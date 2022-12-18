Здоров'я та краса

Біль у грудях перед менструацією — норма чи патологія? Пояснює гінекологиня

Олена Яковлєва, редакторка сайту 18 Грудня 2022, 17:30
Чому болять груди перед місячними - відповідь гінеколога
Фото: Pexels

Більше новин
Інтернет без світла
Вони існують: які провайдери працюють без світла
Біль у грудях перед менструацією — норма чи патологія? Пояснює гінекологиня
Що приготувати на Новий рік-2023 — авторські рецепти від зірок МастерШеф
Катерина Титова
“В Гостомелі було небезпечно, тож ми побігли… до Бучі”: історія сім’ї, яка тікала від пасток окупантів
Безвізові країни для українців 2022: список країн, куди можна поїхати без візи
А що є ще, окрім ЄС? Повний перелік безвізових країн 2022 року для українців та умови в’їзду
Дивитись більше

Матеріали по темі

Болить вухо: що робити і як швидко зняти вушний біль
Турбує біль у вусі — як діяти, щоб не нашкодити
Цистит у жінок - що це, причини, симптоми, лікування
Досі займаєшся самодіагностикою? Детально розповідаємо про цистит та що робити жінкам у гарячих точках
Що робити, якщо почалися проблеми із циклом на фоні стресу
“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
гайморит
Не запускай нежить, він може перерости у гайморит: причини, форми, симптоми та лікування

Відео
Міжнародний день мігрантів: статистика та причини міграції

Міжнародний день мігрантів: статистика, причини та як звикнути до нової країни
0:12:19
Звільнення Криму: яке ключове місто у поверненні півострова
Ключове місто для звільнення Криму та чого чекати на полі бою взимку — Грабський про потуги росіян
Україна повернула 20 дітей, яких незаконно вивезли до Росії
20 врятованих сердечок! Ризикована операція з повернення дітей, незаконно вивезених до Росії 
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 18 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
0:01:57
Перехоплені розмови
Відправляють на передову за дезертирство та очікують другої хвилі мобілізації: перехоплені розмови окупантів
Як військовий грає музику на автоматах та Джавелінах
Музика — не в інструментах, а в серці: як військовий грає на автоматах, гільзах та Джавелінах
0:03:07
Ігор Ярославський
Ляльки для армії: як чернігівський священник волонтерить на користь ЗСУ
Чи можливий наступ з Білорусі взимку 2023 - думки експертів
Буде чи не буде — що відомо про можливий наступ росіян з Білорусі та як готується Україна
Анджеліна Джолі
Понад 60 польових місій, титул дами та допомога цілому світу: якими були 20 років Анджеліни Джолі на посаді послині доброї волі ООН
Більше відео
Інтернет без світла
Читати далі
Вони існують: які провайдери працюють без світла

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь