“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”

В умовах війни люди стали більше хвилюватися та нервувати. Якщо тебе турбують часті болі в грудях, це привід дізнатися причини. Кардіологиня Любов Стецюк розповіла про найпоширеніші з них.

Чому болить у грудях

Наш організм здатний посилати завуальовані попереджувальні сигнали. За болем у грудях може приховуватись щось інше. Що ж це може бути?

Остеохондроз. Один із класичних прикладів появи больових відчуттів у ділянці грудей. Він також може викликати дискомфорт і у шийному відділі хребта. Біль схожий на напади стенокардії з іррадіацією в ліву лопатку та руку. Різниця між ними полягає в посиленні болю під час рухів, підняття рук, поворотів голови, нахилів тіла.

Один із класичних прикладів появи больових відчуттів у ділянці грудей. Він також може викликати дискомфорт і у шийному відділі хребта. Біль схожий на напади стенокардії з іррадіацією в ліву лопатку та руку. Різниця між ними полягає в посиленні болю під час рухів, підняття рук, поворотів голови, нахилів тіла. Печія. Раніше ми розповідали, чому вона з’являється та як її побороти. Вона викликає пекучі відчуття в ділянці грудей, тож тобі може здатися, що це болить серце. Якщо крім пекучості є ще кислий присмак у роті та відрижка, це означає, що у тебе все-таки печія. Її симптоми з’являються після прийому їжі, а також при нахилах тіла, в положенні лежачи.

Раніше ми розповідали, чому вона з’являється та як її побороти. Вона викликає пекучі відчуття в ділянці грудей, тож тобі може здатися, що це болить серце. Якщо крім пекучості є ще кислий присмак у роті та відрижка, це означає, що у тебе все-таки печія. Її симптоми з’являються після прийому їжі, а також при нахилах тіла, в положенні лежачи. Легеневе захворювання. До таких належать бронхіальна астма і пневмоторакс. Напади астми часто викликають біль усієї грудної ділянки. Не менш важкою симптоматикою відрізняється пневмоторакс. При ньому повітря проникає ззовні в грудну порожнину і легені можуть спадати з появою больового синдрому.

До таких належать бронхіальна астма і пневмоторакс. Напади астми часто викликають біль усієї грудної ділянки. Не менш важкою симптоматикою відрізняється пневмоторакс. При ньому повітря проникає ззовні в грудну порожнину і легені можуть спадати з появою больового синдрому. Аневризма аорти. Це захворювання може спричиняти біль у грудях. Аневризма аорти загрожує життю, тож потрібно вміти розпізнати її симптоми. Серед них: біль, який переходить від серця до низу живота, різке зниження тиску, тахікардія та втрата свідомості.

Це захворювання може спричиняти біль у грудях. Аневризма аорти загрожує життю, тож потрібно вміти розпізнати її симптоми. Серед них: біль, який переходить від серця до низу живота, різке зниження тиску, тахікардія та втрата свідомості. Міжреберна невралгія. У цьому випадку біль виникає по ходу ребер та стає більш інтенсивним при вдиху.

У цьому випадку біль виникає по ходу ребер та стає більш інтенсивним при вдиху. Оперізуючий лишай. Так-так, він теж віддає болем у груди. Лишай з’являється від герпесу, який уражує нервові закінчення. Потім з’являються висипання на шкірі, що супроводжується гострими болями в грудній клітці.

Біль у грудях у підлітків та молоді

Біль у ділянці серця у молоді та підлітків може виникати під час панічних атак та різноманітних нервових розладів. Це пов’язано з нестабільністю нервової системи, пригніченим станом від стресу.

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У старших категорій населення така симптоматика теж може бути. Біль проявляється спонтанно, може мати систематичний характер.

Біль у серці

Якщо жоден із попередніх симптомів не спостерігається, це, найімовірніше, болить серце. Головним симптомом є тиснучий біль, який віддає в плече, ліву руку, лопатку, шию або щелепу.

Важливо: Якщо у тебе ішемічна хвороба серця, біль виникає за умови недостатнього кровопостачання, коронарного спазму або закупорювання судин атеросклеротичними бляшками.

У разі якщо біль не вщухає, потрібно терміново викликати швидку допомогу.

Раніше ми розповідали, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу.