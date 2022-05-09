“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”

Лікар-кардіолог
В умовах війни люди стали більше хвилюватися та нервувати. Якщо тебе турбують часті болі в грудях, це привід дізнатися причини. Кардіологиня Любов Стецюк розповіла про найпоширеніші з них.
Наш організм здатний посилати завуальовані попереджувальні сигнали. За болем у грудях може приховуватись щось інше. Що ж це може бути?
Біль у ділянці серця у молоді та підлітків може виникати під час панічних атак та різноманітних нервових розладів. Це пов’язано з нестабільністю нервової системи, пригніченим станом від стресу.
У старших категорій населення така симптоматика теж може бути. Біль проявляється спонтанно, може мати систематичний характер.
Якщо жоден із попередніх симптомів не спостерігається, це, найімовірніше, болить серце. Головним симптомом є тиснучий біль, який віддає в плече, ліву руку, лопатку, шию або щелепу.
Важливо: Якщо у тебе ішемічна хвороба серця, біль виникає за умови недостатнього кровопостачання, коронарного спазму або закупорювання судин атеросклеротичними бляшками.
У разі якщо біль не вщухає, потрібно терміново викликати швидку допомогу.
Раніше ми розповідали, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу.