Поради

“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”

Відповідає
Любов Стецюк
Любов Стецюк

Лікар-кардіолог

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 09 Травня 2022, 18:00
Біль у грудях — види та причини, поради кардіолога
Фото: Pexels

Поради

“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”
Відповідає
Любов Стецюк
Любов Стецюк
Лікар-кардіолог

“Намагаюся жити далі, але мої радощі ранять людину, яка переживає горе. Як з цим бути?”
Відповідає
Андрій Козінчук
Андрій Козінчук
Військовий психолог

“Подобається дивитися на вбивства російських солдатів та їхні тіла. Чому так і чи це нормально?”
Відповідає
Валентина Паробій
Валентина Паробій
Психотерапевтка

“Погано сплю вночі. Чи є продукти, які можуть покращити сон?”
Відповідає
Анастасія Голобородько
Анастасія Голобородько
Сертифікована нутриціологиня, консультант із харчування, фуд-терапевт

“Що робити, якщо через війну та стрес не йдуть критичні дні або йдуть занадто довго?”
Відповідає
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Олексій Нікулін
Лікар акушер-гінеколог

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук
“Турбує біль у грудях? Чому він виникає та коли потрібно звертатися до лікаря?”
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