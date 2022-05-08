У тебе є 4,5 години! Розповідаємо, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу

Напевно, всі люди чули про інфаркт та інсульт. Знають, що обидві хвороби серйозні, тож їх не можна ігнорувати. Однак, їх часто плутають, а це різні хвороби.

Інфаркт — це ураження серцевого м’яза, а інсульт — порушення кровообігу в мозку, що може призвести до серйозних проблем, розповідає лікар-невролог Давид Щербина.

Що таке інсульт

Разом з інфарктом міокарду, інсульти займають перше місце у світі серед причин смертності. Чверть усіх інсультів трапляються у віці до 65 років.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Лише 20% серед людей, які перенесли інсульт, повністю відновлюються.

В інших трапляється неврологічний дефіцит або ж вони гинуть від недуги. Більша частина інсультів — ішемічні, тобто виникають через те, що тромб закупорює судину й спричиняє дефіцит кисню, що призводить до загибелі частини мозку.

Як швидко треба діяти при інсульті

За словами лікаря, інсульт — невідкладний стан, на лікування якого є лише 4,5 години.

Цей час — терапевтичне вікно, коли можна провести тромболізис\тромбектомію (процес розчинення тромбу під впливом введеного в кров’яну систему ферменту — ред.). Але, на жаль, лікарень, які можуть провести ці процедури, мало, проте вони існують.

Якщо цей час втрачено — жодні крапельниці з нейропротекторами, метаболітами, церебролізином, актовегіном, капати чи приймати немає сенсу. Частину мозку вже не повернеш.

Як розпізнати інсульт

Існує мнемонічна шкала “мозок”.

М — мовлення. У людини стає неправильна вимова, вона плутає слова та не розуміє мови.

О — очі. Можлива повна або часткова втрата зору.

3 — запаморочення. Людина втрачає рівновагу.

О — обличчя. Може виникнути асиметрія на обличчі, особливо її помітити можна при посмішці.

К — кінцівки. Людина може відчувати слабкість чи оніміння кінцівок. Вона не може підняти їх догори.

Що робити, якщо трапився інсульт

Треба намагатися встигнути за перші 4,5 години провести тромболізіс або тромбектомію.

На жаль, навіть більшість клінік немає такої можливості, тож треба відразу уточнювати це у швидкої або їхати в спеціальний інсульт-центр.

Важлива нотатка: це стосується ішемічних інсультів. Геморагічними займаються нейрохірурги.

Стабілізація всіх життєвих показників.

Насамперед — тиск. Не завжди потрібно понижувати його в першу добу. Підтримувати рівень глюкози, роботу серця, дихання, температуру тіла, водно-сольовий баланс тощо. Нормалізувати показники системи крові, чи добре вона згортається.

Профілактика пролежнів, інфекцій та тромбозів тромбоемболій.

Слідкувати за харчуванням, за необхідності робити це через зонд.

З цим простим пунктом є проблеми. Адже в більшості випадків в Україні пацієнти після інсульту не отримують норму добового харчування. Іноді ігноруються скринінги на порушення ковтання. Це призводить до аспіраційних пневмоній, знижує шанси пацієнта на відновлення.

Обстеження.

УЗД судин шиї, загальні та біохімічні аналізи крові, сечі, ліпідограма, коагулограма, МРТ головного мозку, МРА артерій головного мозку, УЗД серця тощо.

Профілактика можливих повторних інсультів — це лікування причин, що призвели до поточного інсульту.

Реабілітація.

Єдиний спосіб відновлення втрачених функцій — це займатися з фізичними терапевтами, ерготерапевтами, логопедами, але не масажистами, мануальщиками та не остеопатами (останні не мають доведеної ефективності для подолання наслідків інсультів).

Люди також часто страждають від серцевих хвороб. Раніше ми розповідали, що таке аритмія та як з нею боротися.