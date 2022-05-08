Здоров'я та краса

У тебе є 4,5 години! Розповідаємо, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Травня 2022, 14:00
Що таке інсульт та як його розпізнати
Фото: Pexels

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