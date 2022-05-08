Здоровье и красота

У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь

Богдана Макалюк, редактор сайта 08 мая 2022, 14:00
Що таке інсульт та як його розпізнати
Фото: Pexels

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