У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь

Наверное, все люди слышали об инфаркте и инсульте. Знают, что оба заболевания серьезны и их нельзя игнорировать. Однако их часто путают, а это разные болезни.

Инфаркт — это поражение сердечной мышцы, а инсульт — нарушение кровообращения в мозге, которое может привести к серьезным проблемам, рассказывает врач-невролог Давид Щербина.

Что такое инсульт

Вместе с инфарктом миокарда, инсульты занимают первое место в мире среди причин смертности. Четверть всех инсультов встречаются в возрасте до 65 лет.

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Лишь 20% среди тех, кто перенес инсульт, полностью восстанавливаются.

У остальных же случается неврологический дефицит или они погибают. Большая часть инсультов — ишемические, то есть они возникают из-за того, что тромб закупоривает сосуд и вызывает дефицит кислорода. Это приводит к гибели части мозга.

Как быстро нужно действовать при инсульте

По словам врача, инсульт — неотложное состояние, на лечение которого у тебя есть всего 4,5 часа.

Это время — терапевтическое окно, когда возможно провести тромболизис/тромбэктомию (процесс растворения тромба под влиянием введенного в кровяную систему фермента — ред.). Но, к сожалению, больниц, которые могут сделать эти процедуры, мало, однако они существуют.

Если это время потеряно — никакие капельницы с нейропротекторами, метаболитами, церебролизином, актовегином, капать или принимать нет смысла. Часть мозга уже не вернуть.

Как распознать инсульт

Существует мнемоническая шкала “мозок”.

М (мова) — речь. Человек неправильно произносит слова, путает их и не понимает речь.

О (очі) — глаза. Возможна полная или частичная потеря зрения.

3 (запаморочення) — головокружение. Человек теряет равновесие.

О (обличчя) — лицо. Может возникнуть асимметрия на лице, особенно заметна она при улыбке.

К — конечности. Человек может ощущать слабость или онемение конечностей. Он не может поднять их вверх.

Что делать, если случился инсульт

Нужно пытаться успеть за первые 4.5 часа провести тромболизис или тромбэктомию.

К сожалению, в большинстве клиник нет возможности провести такие манипуляции, поэтому нужно сразу уточнять это в скорой или ехать в специальный инсульт-центр.

Важное уточнение: это касается ишемических инсультов, геморрагическими занимаются нейрохирурги.

Стабилизация всех жизненных показателей.

В первую очередь — давление. Не всегда нужно понижать его в первые сутки. Поддерживать уровень глюкозы, работу сердца, дыхание, температуру тела, водно-солевой баланс и т.д. Нормализовать показатели системы крови, хорошо ли она сворачивается.

Профилактика пролежней, инфекций и тромбозов, тромбоэмболии.

Следить за питанием, при необходимости делать это через зонд.

С этим простым пунктом есть проблемы. Ведь в большинстве случаев в Украине пациенты после инсульта не получают нормы суточного питания. Иногда игнорируются скрининги на нарушение глотания, это приводит к аспирационным пневмониям, снижает шансы пациента на восстановление.

Обследование.

УЗИ сосудов шеи, общие и биохимические анализы крови, мочи, липидограмма, коагулограмма, МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, УЗИ сердца.

Профилактика возможных повторных инсультов — это лечение причин, которые привели к текущему инсульту.

Реабилитация.

Это единственный способ восстановления утраченных функций. Заниматься с физическими терапевтами, эрготерапевтами, логопедами, но не массажистами, мануальщиками и остеопатами (последние не имеют доказанной эффективности для преодоления последствий инсультов).

Люди также часто страдают от сердечных заболеваний. Раньше мы рассказывали, что такое аритмия и как с ней бороться.