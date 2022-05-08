У тебя есть 4,5 часа! Рассказываем, что такое инсульт, как его распознать и оказать первую помощь

Наверное, все люди слышали об инфаркте и инсульте. Знают, что оба заболевания серьезны и их нельзя игнорировать. Однако их часто путают, а это разные болезни.
Инфаркт — это поражение сердечной мышцы, а инсульт — нарушение кровообращения в мозге, которое может привести к серьезным проблемам, рассказывает врач-невролог Давид Щербина.
Вместе с инфарктом миокарда, инсульты занимают первое место в мире среди причин смертности. Четверть всех инсультов встречаются в возрасте до 65 лет.
Лишь 20% среди тех, кто перенес инсульт, полностью восстанавливаются.
Лишь 20% среди тех, кто перенес инсульт, полностью восстанавливаются.
У остальных же случается неврологический дефицит или они погибают. Большая часть инсультов — ишемические, то есть они возникают из-за того, что тромб закупоривает сосуд и вызывает дефицит кислорода. Это приводит к гибели части мозга.
По словам врача, инсульт — неотложное состояние, на лечение которого у тебя есть всего 4,5 часа.
Это время — терапевтическое окно, когда возможно провести тромболизис/тромбэктомию (процесс растворения тромба под влиянием введенного в кровяную систему фермента — ред.). Но, к сожалению, больниц, которые могут сделать эти процедуры, мало, однако они существуют.
Если это время потеряно — никакие капельницы с нейропротекторами, метаболитами, церебролизином, актовегином, капать или принимать нет смысла. Часть мозга уже не вернуть.
Существует мнемоническая шкала “мозок”.
Существует мнемоническая шкала “мозок”.
М (мова) — речь. Человек неправильно произносит слова, путает их и не понимает речь.
О (очі) — глаза. Возможна полная или частичная потеря зрения.
3 (запаморочення) — головокружение. Человек теряет равновесие.
О (обличчя) — лицо. Может возникнуть асимметрия на лице, особенно заметна она при улыбке.
К — конечности. Человек может ощущать слабость или онемение конечностей. Он не может поднять их вверх.
К сожалению, в большинстве клиник нет возможности провести такие манипуляции, поэтому нужно сразу уточнять это в скорой или ехать в специальный инсульт-центр.
Важное уточнение: это касается ишемических инсультов, геморрагическими занимаются нейрохирурги.
В первую очередь — давление. Не всегда нужно понижать его в первые сутки. Поддерживать уровень глюкозы, работу сердца, дыхание, температуру тела, водно-солевой баланс и т.д. Нормализовать показатели системы крови, хорошо ли она сворачивается.
С этим простым пунктом есть проблемы. Ведь в большинстве случаев в Украине пациенты после инсульта не получают нормы суточного питания. Иногда игнорируются скрининги на нарушение глотания, это приводит к аспирационным пневмониям, снижает шансы пациента на восстановление.
УЗИ сосудов шеи, общие и биохимические анализы крови, мочи, липидограмма, коагулограмма, МРТ головного мозга, МРА артерий головного мозга, УЗИ сердца.
Профилактика возможных повторных инсультов — это лечение причин, которые привели к текущему инсульту.
Профилактика возможных повторных инсультов — это лечение причин, которые привели к текущему инсульту.
Это единственный способ восстановления утраченных функций. Заниматься с физическими терапевтами, эрготерапевтами, логопедами, но не массажистами, мануальщиками и остеопатами (последние не имеют доказанной эффективности для преодоления последствий инсультов).
Люди также часто страдают от сердечных заболеваний. Раньше мы рассказывали, что такое аритмия и как с ней бороться.