Відкладаєш похід до кардіолога? Лікарка назвала чотири періоди життя для обстеження серця

Якщо йдеться про здоров’я серця, то стежити за ним ніколи не пізно й не рано. Лікарка-кардіологиня Наталія Іванюк розповіла про чотири періоди нашого життя, коли необхідно пройти комплексне обстеження (чекап) серця.

До народження

Так, перевіряти серце треба ще до народження. Це відповідальність батьків. Під час вагітності на УЗД лікар-кардіолог може діагностувати вроджені вади серця дитини. Так можна врятувати малюка, за потреби одразу прооперувавши його після народження.

Перший рік життя

Педіатр у перший рік життя прослуховує шуми в серці. Якщо вони є, то дитині потрібно звернутися до кардіолога та пройти УЗД серця.

Шуми бувають різні. Вони можуть свідчити про серйозні захворювання серцево-судинної системи, але й можуть бути варіантом норми. Краще не гадати, а перевірити.

Після 30 років

30 років — прекрасний час, щоб замислитися над своїм здоров’ям.

Після 50 років

Четверте кардіообстеження треба проходити після 50 років. Кожна четверта людина у цьому віці має гіпертонічну хворобу, а кожна друга — не здогадується про це.

Нехтування здоровим способом життя, куріння, зайва вага та стрес надзвичайно прискорюють розвиток серцево-судинних захворювань. Тому так важливо контролювати роботу свого серця, навіть якщо немає видимих причин для хвилювання.

Що означає чекап серця

Комплексне обстеження охоплює електрокардіограму, УЗД серця та консультацію кардіолога.

У ці чотири періоди життя варто пройти обов’язкові чекапи серця, але водночас необхідно щороку проходити профілактичне обстеження всього організму і йти до лікаря, щойно серце починає турбувати.

Не відкладай на потім те, чому можна запобігти вже сьогодні. Вчасне звернення до лікаря рятує життя. Терапевтка та ендокринологиня Олена Антонюк розповіла, що потрібно знати про обстеження чоловіків: з чого почати медичний огляд, до яких лікарів потрібно звертатися та чому це важливо.