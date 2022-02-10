Здоров'я та краса

Відкладаєш похід до кардіолога? Лікарка назвала чотири періоди життя для обстеження серця

Олена Яковлєва, редакторка сайту 10 Лютого 2022, 14:00
Коли потрібно йти до кардіолога
Фото: Pexels

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