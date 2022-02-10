Откладываешь поход к кардиологу? Врач назвала четыре периода жизни для обследования сердца

Если речь идет о здоровье сердца, следить за ним никогда не поздно и не рано. Врач-кардиолог Наталья Иванюк рассказала о четырех периодах нашей жизни, когда необходимо пройти комплексное обследование (чекап) сердца.

До рождения

Да, проверять сердце нужно еще до рождения. Это ответственность родителей. Во время беременности на УЗИ врач-кардиолог может диагностировать врожденные пороки сердца ребенка. Так можно спасти малыша, при необходимости сразу прооперировав его после рождения.

Первый год жизни

Педиатр в первый год жизни прослушивает шумы в сердце. Если они есть, то ребенку следует обратиться к кардиологу и пройти УЗИ сердца.

Шумы бывают разные. Они могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но могут быть и вариантом нормы. Лучше не гадать, а проверить.

После 30 лет

30 лет — прекрасное время, чтобы задуматься над своим здоровьем.

После 50 лет

Четвертое кардиообследование следует проходить после 50 лет. Каждый четвертый человек в этом возрасте имеет гипертоническую болезнь, а каждый второй — не догадывается об этом.

Пренебрежение здоровым образом жизни, курение, лишний вес и стресс очень ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому так важно контролировать работу своего сердца, даже если нет видимых причин для волнения.

Что значит чекап сердца

Комплексное обследование включает электрокардиограмму, УЗИ сердца и консультацию кардиолога.

В эти четыре периода жизни следует пройти обязательные чекапы сердца, но в то же время необходимо ежегодно проходить профилактическое обследование всего организма и идти к врачу, как только сердце начинает беспокоить.

Не откладывай на потом то, что можно предотвратить уже сегодня. Своевременное обращение к врачу спасает жизнь. Терапевт и эндокринолог Елена Антонюк рассказала, что нужно знать про обследование мужчин: с чего начать медицинский осмотр, к каким врачам нужно обращаться и почему это важно.