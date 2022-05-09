“Беспокоит боль в груди? Почему она возникает и когда нужно обращаться к врачу?”

Врач-кардиолог
В условиях войны люди стали больше переживать и нервничать. Если тебя беспокоят частые боли в груди, это повод узнать причины. Кардиолог Любовь Стецюк рассказала о самых распространенных из них.
Наш организм способен посылать завуалированные предупредительные сигналы. За болью в груди может скрываться что-нибудь другое. Что это может быть?
Боль в районе сердца у молодежи и подростков может возникать в случаях панических атак и нервных расстройств. Это связано с нестабильностью нервной системы, подавленным состоянием от стресса.
У старших категорий населения такая симптоматика тоже может быть. Боль проявляется спонтанно, может носить систематический характер.
Если ни один из предыдущих симптомов не наблюдается, тогда, скорее всего, болит сердце. К главному симптому относится давящая боль, которая отдает в плечо, левую руку, лопатку, шею или челюсть.
Важно: Если у тебя ишемическая болезнь сердца, боль возникает при недостаточном кровоснабжении, коронарного спазма или закупорки сосудов атеросклеротическими бляшками.
В случае если боль не утихает, нужно срочно вызвать скорую помощь.
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