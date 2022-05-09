“Беспокоит боль в груди? Почему она возникает и когда нужно обращаться к врачу?”

В условиях войны люди стали больше переживать и нервничать. Если тебя беспокоят частые боли в груди, это повод узнать причины. Кардиолог Любовь Стецюк рассказала о самых распространенных из них.

Почему болит в груди

Наш организм способен посылать завуалированные предупредительные сигналы. За болью в груди может скрываться что-нибудь другое. Что это может быть?

Остеохондроз. Один из классических примеров появления болевых ощущений в районе груди. Он также может вызвать дискомфорт и в шейном отделе позвоночника. Боль похожа на приступы стенокардии с иррадиацией в левую лопатку и руку. Разница между ними заключается в усилении боли при движениях, поднятии рук, поворотах головы, наклонах тела.

Один из классических примеров появления болевых ощущений в районе груди. Он также может вызвать дискомфорт и в шейном отделе позвоночника. Боль похожа на приступы стенокардии с иррадиацией в левую лопатку и руку. Разница между ними заключается в усилении боли при движениях, поднятии рук, поворотах головы, наклонах тела. Изжога. Ранее мы рассказывали, почему она появляется и как ее побороть. Она вызывает жгучие ощущения в районе груди, так что тебе может показаться, что это болит сердце. Если кроме жгучести есть еще кислый привкус во рту и отрыжка, это значит, что у тебя все-таки изжога. Ее симптомы появляются после еды, а также при наклонах тела, в лежачем положении.

Ранее мы рассказывали, почему она появляется и как ее побороть. Она вызывает жгучие ощущения в районе груди, так что тебе может показаться, что это болит сердце. Если кроме жгучести есть еще кислый привкус во рту и отрыжка, это значит, что у тебя все-таки изжога. Ее симптомы появляются после еды, а также при наклонах тела, в лежачем положении. Легочное заболевание. К таковым относятся бронхиальная астма и пневмотораксы. Приступы астмы часто вызывают боль всего грудного участка. Не менее тяжелой симптоматикой отличается пневмоторакс. При нем воздух проникает извне в грудную полость и легкие могут спадать с появлением болевого синдрома.

К таковым относятся бронхиальная астма и пневмотораксы. Приступы астмы часто вызывают боль всего грудного участка. Не менее тяжелой симптоматикой отличается пневмоторакс. При нем воздух проникает извне в грудную полость и легкие могут спадать с появлением болевого синдрома. Аневризма аорты. Это заболевание может вызвать боль в груди. Аневризма аорты угрожает жизни, поэтому нужно уметь распознать ее симптомы. К таким относятся: боль, переходящая от сердца к низу живота, резкое снижение давления, тахикардия и потеря сознания.

Это заболевание может вызвать боль в груди. Аневризма аорты угрожает жизни, поэтому нужно уметь распознать ее симптомы. К таким относятся: боль, переходящая от сердца к низу живота, резкое снижение давления, тахикардия и потеря сознания. Межреберная невралгия . В этом случае боль возникает по ходу ребер и становится более интенсивной при вдохе.

. В этом случае боль возникает по ходу ребер и становится более интенсивной при вдохе. Опоясывающий лишай. Да-да, он тоже отдает болью в грудь. Лишай появляется от герпеса, поражающего нервные окончания. Затем появляется сыпь на коже, это сопровождается острыми болями в грудной клетке.

Боль в груди у подростков и молодежи

Боль в районе сердца у молодежи и подростков может возникать в случаях панических атак и нервных расстройств. Это связано с нестабильностью нервной системы, подавленным состоянием от стресса.

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У старших категорий населения такая симптоматика тоже может быть. Боль проявляется спонтанно, может носить систематический характер.

Боль в сердце

Если ни один из предыдущих симптомов не наблюдается, тогда, скорее всего, болит сердце. К главному симптому относится давящая боль, которая отдает в плечо, левую руку, лопатку, шею или челюсть.

Важно: Если у тебя ишемическая болезнь сердца, боль возникает при недостаточном кровоснабжении, коронарного спазма или закупорки сосудов атеросклеротическими бляшками.

В случае если боль не утихает, нужно срочно вызвать скорую помощь.

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