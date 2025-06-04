Літній френч 2025: витончені та сміливі ідеї кольорового французького манікюру

Літній френч — чудова можливість додати трохи яскравих кольорів у повсякденний манікюр. Влітку дуже хочеться кольорових акцентів! Однак манікюр повинен мати витончений і не барвистий вигляд. Тим паче, якщо ти ходиш до офісу чи на твоїй роботі є певний дрес-код.

У матеріалі Вікна-Новини зібрали найцікавіші ідеї літнього френчу — французького манікюру не в класичному виконанні, а з кольорами. А ще, я поділюся і власними ідеями манікюру та їхніми втіленнями.

Літній френч: красиві ідеї

Загалом френч — найбільш класичний манікюр, який підходить майже під будь-який образ і є надійним варіантом у будь-яку пору року і час. Він вічний, і не виходить з моди. Часто ми можемо вибирати таку послідовність манікюру: френч, нюд, молочний, червоний. І так по колу.

Та влітку може хотітися чогось яскравішого, і якщо манікюр з кольором на повний ніготь — варіант неідеальний (адже може набриднути або не підійти під твій стиль), на допомогу приходить кольоровий френч.

Цей ненудний манікюр з лініями часто називають літнім. Літній френч потрібно спробувати зробити у майстра хоча б раз! Адже це таке елегантне поєднання класики з акцентом!

Крім усього, у трендах літнього френчу 2025 лишаються подвійні лінії, експеримент з кольорами, різні кольори смужок на пальцях чи руках. До френчу також можна додавати втирки, блискітки, градієнт.

Літній французький манікюр: мої ідеї

Я теж полюбляю робити літній френч. Хоча не нехтую ним і взимку! Хоч у мене доволі невелика колекція фото, та, можливо, якась з ідей тобі сподобається і надихне на наступний манікюр.

Чудовими поєднаннями є класичний нюд / прозорий з голубим, яскраво зеленим (кислотним) відтінком. Такі ядучі відтінки можуть світитися у темряві, тож краще робити яскравий френч на відпочинок.

А на добре загорілих руках гарний вигляд матиме червоний френч, як з нюдовою, так і з молочною базою.

Також красивим, але більш зимовим, є поєднання молочного кольору з синім френчем. Проте цю ідею можна запозичити і на літо!

Літній френч 2025: витончені та сміливі ідеї кольорового французького манікюру / 5 Фотографій

Фото: журналістка Вікна-Новини Анастасія Грубрина

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