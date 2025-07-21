Кольори, витончені лінії та нові дизайни: ідеї манікюру на літо 2025

Літо — час відпочинку та турботи про себе. Гарний манікюр сюди також входить. Якщо ти вже шукаєш цікаві ідеї для манікюру на літо, ми ділимося з тобою добіркою. Читай у нашому матеріалі, яким може бути манікюр на літо 2025 та дивися ідеї дизайнів і кольорів.

Манікюр на літо 2025: цікаві ідеї на будь-яку довжину нігтів

Літній манікюр — це можливість нарешті побачити яскраві кольори на своїх нігтиках, відпустити довжину або зробити нарощування. Цікаві дизайни та різноманіття кольорів підходять для літа більше, ніж для будь-якої іншої пори року.

Ми підготували для тебе стримані та яскраві ідеї манікюру на літо на будь-яку довжину. Тому гортай нашу добірку та вибирай дизайн, який найбільше припав до душі. Розпочнемо з нюду та мінімалізму.

Нюдовий манікюр найбільше підходить тим, хто не любить яскраве та хоче завжди поєднувати образ з нігтями. Влітку до нюду можна додати френч пастельних кольорів, рисочки або крапочки, щоб урізноманітнити дизайн.

Якщо хочеться яскравого, можна зробити манікюр жовтих, помаранчевих, зелених тонів. А ще чудовий вигляд матимуть відтінки рожевого, фіолетового та блакитного кольорів.

Експериментуй та знаходь свій унікальний стиль, щоб нігтики підходили для різних образів та тішили тебе щодня.

Куди ж без цікавих дизайнів! Ми відшукали для тебе плавні лінії, вогники, асиметрію та анімалістичний принт. А ще варіації на тему французького манікюру та блискітки, щоб влітку ти сяяла та випромінювала радість.

Певні, ти знайдеш цікаві варіанти для себе.

