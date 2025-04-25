Сочетание цветов, изящные линии и новый взгляд на дизайны: идеи маникюра на лето 2025

Фото Pexels Лето — время отдыха и заботы о себе. Красивый маникюр в это тоже входит. Если ты ищешь интересные идеи для маникюра на лето, мы делимся с тобой подборкой. Читай в нашем материале, каким может быть маникюр на лето 2025 и смотри идеи дизайнов и цветов. Маникюр на лето 2025: интересные идеи на любую длину ногтей Летний маникюр — это возможность наконец увидеть яркие цвета на своих ноготках, отпустить длину или сделать наращивание. Интересные дизайны и разнообразие цветов подходят для лета больше, чем для любого другого времени года. Мы подготовили для тебя сдержанные и яркие идеи маникюра на лето на любую длину. Поэтому листай нашу подборку и выбирай дизайн, который больше всего пришелся по душе. Начнем с нюда и минимализма. Экспериментируй и находи свой уникальный стиль, чтобы ноготки подходили для разных образов и радовали тебя каждый день. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mateja | London (@matejanova) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от M e g (@gel.bymegan) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kimberley Oates (@kimberley_oates) Нюдовый маникюр больше подходит тем, кто не любит яркое и хочет всегда сочетать образ с ногтями. Летом к нюду можно добавить френч пастельных цветов, черточки или точечки, чтобы разнообразить дизайн. Если хочется яркого, можно сделать маникюр желтых, оранжевых, зеленых тонов. А еще прекрасно будут выглядеть оттенки розового, фиолетового и голубого цветов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courtney (@courtneymarienailartist) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Szymendera (@malowana_lala_official) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Манікюр/тренди 2023/нігті (@nailsbeauty_star) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The nail studio خدمات ناخن ، آموزش (@nailbysarvenaz) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от serena ✨ (@bberinaaaa) Читать по теме Маникюр 2025: френч, 3D и минимализм снова в моде Узнай, какой маникюр стоит делать в 2025 году, чтобы быть в тренде. Куда без интересных дизайнов! Мы нашли для тебя плавные линии, огоньки, асимметрию и анималистический принт. А еще вариации французского маникюра и блестки, чтобы ты летом сияла и излучала радость. Уверены, ты найдешь интересные варианты для себя. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от manicure with love???? (@ma.nails.s) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от •manicure•pedicure•free drinks (@nails.and.cocktails) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MANICURE ????KYIV???????? LONDON ???????? DUBAI ???????? (@ivannails) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногти Херсон Маникюр Педикюр (@manicure.kherson.nails) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Manikir / Pedikir (Beograd) (@ksenny_nails) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The GelBottle Inc™ (@the_gelbottle_inc) Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T R I B E ® (@officialtribeprotools) Раньше мы рассказывали, что такое японский маникюр.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: маникюр Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter