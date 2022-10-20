Красота или здоровье: безопасно ли носить стринги и как правильно их выбрать

Наверное, ты думала о том, можно ли носить стринги? Ведь существует много предостережений относительно того, почему лучше отдать предпочтение другим моделям нижнего белья.

Действительно ли они опасны — смотри в нашем материале.

Можно ли носить стринги

Стринги — довольно неоднозначный вид нижнего белья: одни осуждают их, другие же называют самым удобным бельем. Гинекологи Владлена Аверина и Юлия Золотоноша рассказали Vogue все, что нужно знать о стрингах.

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Проблема стрингов чаще всего заключается в том, что ткань натирает при очень плотном прилегании. Если существует проблема геморроя, тогда носить стринги неудобно и даже болезненно, — говорит гинеколог Владлена Аверина.

Эксперт добавила, что если бы ношение стрингов было действительно опасным, гинекологи запретили бы их надевать вообще. Если тебе удобна именно эта модель и нет неприятных ощущений, носить стринги можно, но не каждый день.

Кому не стоит носить стринги

Если у тебя снижен иммунитет и принимаешь антибиотики — лучше отказаться от стрингов. Гинеколог Юлия Золотоноша рассказала, как это связано:

Из-за плотности прилегания белья воздух там, где половые органы, не циркулирует, — тогда стринги могут способствовать появлению кандидоза, бактериального вагиноза, анаэробного вагинита.

Мнение о том, что стринги распространяют микробы, действительно имеет место. Но только в случае проблем с гигиеной. Природная среда микрофлоры влагалища является кислой, в результате чего бактерии не размножаются.

Важно: белье должно быть чистым, его нужно менять несколько раз в сутки.

Можно ли носить стринги каждый день

Чтобы предотвратить распространение бактерий и болезней, гинекологи советуют носить стринги следующим образом:

Стринги должны быть из натуральной ткани и твоего размера. Не стоит выбирать на размер меньше, чтобы лучше сидели, ведь это нарушает циркуляцию воздуха и кровообращение. Носи их только в редких случаях. Ежедневное ношение стрингов может спровоцировать инфекции и раздражение кожи. Снимай их на ночь. Кожа и органы должны отдыхать от плотного белья. Не надевай стринги на тренировку. Это предотвратит распространение пота и натирание. Если у тебя есть выбор между стрингами и бикини, лучше выбрать второй вариант.

Для ежедневного использования гинекологи советуют выбирать хлопковые шортики или брифы. С ними ты максимально снизишь дискомфорт и воспалительные процессы.

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