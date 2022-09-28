Здоровье и красота

Маркетинг VS здоровье. Как на самом деле действуют трендовые процедуры для волос: кератин, ботокс, реконструкция

Вероника Кононенко, практикантка сайта 28 сентября 2022, 13:00
волосся
Фото: Unsplash

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