Маркетинг VS здоровье. Как на самом деле действуют трендовые процедуры для волос: кератин, ботокс, реконструкция

Уход за собой доставляет женщинам особое удовольствие. Однако некоторые трендовые косметические процедуры для волос могут принести не только пользу, но и вред.

Чтобы спасти свои локоны от маркетинговых процедур, трихолог Татьяна Мельничук рассказала журналистам сайта LIGA.Life о самых популярных косметологических видах процедур для красоты волос.

Сейчас ты узнаешь, какие из них дадут только косметический эффект, а какие действительно улучшат здоровье прядей. Также определишь, какие процедуры подойдут твоему типу волос.

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Кертиновое выравнивание

Эта процедура — ​​макияж для волос, который маскирует все нездоровые волоски с помощью тандема кератина и высоких температур.

Эффект блеска, ровности и послушания ты будешь видеть в течение шести – восьми месяцев. Однако придется заплатить ценой здоровья волос и общего иммунитета, ведь химический состав средств для процедуры может быть токсичным.

Кератиновое выравнивание — это разрушение дисульфитных связей в структуре волоса. После того как эффект процедуры исчезнет, ​​волосы будут в худшем состоянии, чем до кератина: сухие, ломкие, с двойной склонностью к пушистости.

Такая процедура будет безопасной для женщин с толстыми волосами, с которыми невозможно ничего сделать с помощью гелей, бальзамов и техник сушки. Однако вреда не будет только от одной процедуры, через три – четыре повторения ты почувствуешь, как испортились волосы.

Людям с прямыми пушистыми волосами, тем, кто еще не пробовал другие средства, беременным, людям с кожными заболеваниями и аллергическими реакциями такая процедура не рекомендована, ведь кератин — это об эстетике, а не здоровье.

Ботокс для волос

Эта процедура похожа на кератиновое выравнивание. Ботокс бывает холодным и горячим, от этого зависит длительность эффекта.

После процедуры ты заметишь, что твои локоны будто окунули в силиконовую пленку, они визуально увеличились в объеме и стали толще.

Однако цена достаточно высока: токсическое действие испарения вредит иммунной системе, провоцирует экземы, аллергические проявления и контактные дерматиты, волосы становятся истощенными и секущимися, не подлежат восстановлению.

Ламинирование, экранирование, кератинирование, биксипластия и нанопластика обладают таким же эффектом и действуют по такому же принципу, просто отличаются по составу и продолжительности действия.

Органическая реконструкция

Наконец-то мы переходим к полезным альтернативам для твоих волос. Органическую реконструкцию проводит трихолог, который сначала делает диагностику состояния кожи головы и волос.

Процедура помогает максимально увлажнить волосы и сохранить влагу внутри. Волос послойно наполняют белками, липидами, аминокислотами и коллагеном.

В отличие от предыдущих процедур, сразу эффекта ты не увидишь — для этого нужно пройти курс из пяти регулярных сеансов. Зато в результате твои волосы будут естественно ухоженными и здоровыми.

Масляное обертывание волос

Такая процедура фиксирует чешуйки волос и сохраняет влагу внутри волоса. Эффект ты увидишь, только если используешь специальные средства. Простое оливковое или кокосовое масло не способны наполнить волосы.

Такой метод рекомендуют обладательницам пористых волос, потерявших блеск, но у которых нижний слой, кортекс не поврежден.

Масляное обертывание может навредить обладательницам блонда, у которых ломкие и поврежденные волосы. Использование масел может привести к пожелтению.

Озонотерапия

Такую процедуру следует делать только по назначению врача. Озонотерапия оказывает антибактериальное и противогрибковое действие, стабилизирует микрофлору кожи, лечит дерматит и улучшает микроциркуляцию крови.

Людям с алопецией, себорейным дерматитом и бактериально-грибковыми заболеваниями кожи головы она будет очень полезна.

Мезотерапия

Эту процедуру рекомендуют людям с чрезмерным выпадением волос и облысением, однако применяют только после назначения трихолога.

Эта процедура предусматривает детальное обследование пациента, определение причин выпадения волос и работу в комплексе с другими врачами, причастными к проблеме.

Людям с дефицитом железа и витамина D процедура не даст желаемого эффекта, поэтому важно обратиться к врачу, а не косметологу.

Биоревитализация

Это подвид мезотерапии, главное отличие в составе инъекции. Там содержатся пептиды, протеины, липиды, аминокислоты и другие питательные вещества, упакованные в гиалуроновую кислоту.

Такая инъекция имеет густую консистенцию, соответственно — более длительный эффект.

Плазмотерапия, или PRP

Плазмотерапия — это лечение твоей же кровью, которую в центрифуге модифицировали до нужной формы.

С помощью нее стимулируют активное клеточное деление дермы и волосяного фолликула, улучшение иммунитета дермы, стимуляцию роста волос и новых капиллярных сеток.

Поэтому для людей, страдающих выпадением волос, псориазом, алопецией, себорейным дерматитом такая процедура будет спасением. Важно избегать специалистов, рекомендующих ее без исследований и диагностики пациента.

Все эти процедуры направлены на улучшение волос. Некоторые делают это только эстетически, а другие направлены на улучшение здоровья. Но что если нет ни времени, ни денег ходить на такие процедуры?

Трихолог рассказала, как восстановить волосы в домашних условиях, детали читай в нашем материале.

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