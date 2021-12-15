Чоловічий медогляд — коли та до кого потрібно звертатися

Не відкладай на потім те, чому можна запобігти вже сьогодні. Вчасне звернення до лікаря рятує життя. Терапевтка та ендокринолог Олена Антонюк розповіла, з чого почати медичний огляд, до яких лікарів потрібно звертатися та чому це важливо.

З чого почати медогляд

Звернися до свого сімейного лікаря або терапевта, а потім він/вона направить тебе до вузьких спеціалістів.

Немає чіткого переліку, яких лікарів потрібно відвідувати. Лікар може порекомендувати здати аналіз крові на визначення глікованого гемоглобіну.

Людям після 45 років обов’язково потрібно це робити хоча б один раз на три роки для запобігання розвитку переддіабету або прихованого латентного діабету, про який пацієнт може навіть не здогадуватися.

Лікар може також направити на печінкові та ниркові проби, ліпідограму, а також загальний аналіз крові та клінічний аналіз сечі. Цей перелік не є вичерпним.

Варто орієнтуватися на свій спосіб життя та скарги.

Ми пропонуємо перелік обстежень для людей до 40 років і після 40 років, проте не визначаємо, з якого віку варто почати проходити профілактичні обстеження регулярно, — говорить лікарка-терапевт та ендокринолог Олена Антонюк.

Не можна сказати, що у 21 рік хлопцю ще зарано йти до лікаря, а у 28 — саме на часі. Рекомендують пройти профілактичний огляд, якщо відбуваються зміни в способі життя.

Наприклад, чоловік планує призиватися на військову службу або ж раптово схуднув чи набрав масу тіла. Тоді треба провести поглиблений чекап (повний набір аналізів та досліджень для ранньої діагностики захворювань).

Якщо пацієнт страждає на ожиріння, курить, має підвищений артеріальний тиск або порушення обміну ліпідів, то це може призвести до інфаркту, інсульту або цукрового діабету.

У цьому разі варто замислитися над зміною способу життя — схуднути, кинути курити, регулярно займатися фізичною активністю. Крім цього, необхідно пройти медогляд.

Піди до рентгенолога

Обов’язково потрібно щорічно проходити рентгенографію органів грудної клітки для виявлення початкових онкологічних змін у легенях. Це допоможе запобігти появі раку бронхів або легень.

Звернися до кардіолога

Після 40 років може з’явитися більше скарг з боку серцево-судинної системи.

Крім того, інфаркт міокарда та інсульт у чоловіків трапляється раніше, ніж у жінок. Куріння та надмірна маса тіла збільшують ризик цих захворювань.

Відвідай уролога

Після 40 років підвищується ризик розвитку онкологічних захворювань, особливо урологічних. Тому чоловікам рекомендується раз на рік здавати аналіз крові на маркери раку простати.

Також варто оцінити стан передміхурової залози за допомогою трансректального УЗД.

Дослідження допоможе виявити не тільки онкологічні, а й передракові стани. Це може врятувати твоє життя.

Проте не варто думати, що рак може виникнути лише після 40 років.

Світова тенденція вказує на те, що рак помолодшав, — зазначає терапевтка.

Не бійся проктолога

На жаль, серед чоловіків, крім урологічних проблем і раку простати, часто спостерігаються інші онкологічні захворювання. Наприклад, колоректальний рак.

Після 40 років частота раку товстого кишківника і прямої кишки зростає з геометричною прогресією.

У молодому віці це відбувається рідше, тому що люди зазвичай мають більше фізичне навантаження. З віком пацієнт страждає на гіподинамію (малорухливий спосіб життя), і це може бути додатковим фактором ризику. Крім того, харчування також відіграє свою роль.

Завітай до лікаря-ендоскопіста

Після 40 років варто зробити колоноскопію та гастроскопію.

Колоноскопія проводиться один раз на п’ять років, якщо все гаразд при первинному обстеженні. Якщо ж наявні певні зміни, наприклад, поліпи або якщо в родині були ракові захворювання кишківника, то частоту обстежень визначає лікар згідно з результатами первинного скринінгу.

Досвід Японії показав, що якщо людина профілактично проходить гастроскопію, особливо якщо у її родині вже були випадки захворювання на рак шлунку, то передракові стани можна виявити на етапі ендоскопічного дослідження.

Рак можна вилікувати на ранніх стадіях.

Роби обстеження самостійно вдома

Самостійно вдома можна визначати свій пульс та артеріальний тиск у стані спокою щонайменше двічі на добу.

Часто люди не знають про рівень свого артеріального тиску (АТ). Це погано, тому що в подальшому може раптово статися інсульт, хоча можна було вчасно почати контролювати АТ, — зазначає Олена Антонюк.

Тиск мало впливає на загальний стан здоров’я і не завжди призводить до головного болю або дискомфорту в ділянці серця.

Пацієнти часто звертають увагу на тиск лише тоді, коли він підіймається до максимальних позначок — 160/100 або 180/110 і вище.

Нижню межу артеріальної гіпертензії на рівні 140/90 пропускають, бо вважають, що це нормально. Але нормальний тиск має нижчі показники.

За допомогою пульсоксиметра можна самостійно вимірювати сатурацію для контролю рівня кисню в крові. Нормальні показники — 95–100%.

Чи правда, що чоловіки рідше звертаються до лікарів

Існує думка, що жінки більш чутливі до стану свого здоров’я, ніж чоловіки. Але іноді буває все навпаки — чоловіки звертають увагу на проблеми та вчасно звертаються до лікаря, а жінки зволікають через надмірну тривогу щодо того, який діагноз може поставити спеціаліст.

Я б не казала про гендерну нерівність у зверненні до лікарів, — говорить Олена Антонюк.

Чоловіки, як і жінки, потребують уважного ставлення як лікарів, так і родичів до будь-яких змін у здоров’ї. Гарною ідеєю буде запланувати разом сімейний чекап. Говори про це не з відчуттям виконаного обов’язку, а з турботою про себе та здоров’я своєї родини.

Пам’ятай, сам по собі чекап не вилікує. Поруч має йти зміна способу життя.

Але що робити, коли звільнився сімейний лікар? Національна служба здоров’я України розповіла, як діяти у такому разі.