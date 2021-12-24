Здоров'я та краса

Вагаєшся, чи варто кинути палити? Репродуктологиня розповіла про шкоду куріння для жінок

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Грудня 2021, 18:04
Чим шкідливе куріння для жінок
Фото: Unsplash, Pexels

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