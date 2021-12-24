Вагаєшся, чи варто кинути палити? Репродуктологиня розповіла про шкоду куріння для жінок

Рання менопауза, хвороби серця та легень — а чи варті цигарки цього? Лідер напрямку Репрудоктологія медичної мережі Добробут Світлана Шиянова ексклюзивно розповіла про небезпеку куріння для жіночого здоров’я.

Вплив куріння на гормональний фон

Безпосередньо паління може не порушити менструацію, тому що наш організм адаптується до нових умов.

Проте доведено, що куріння знижує резерв яєчників через вплив на гормональний фон.

Жінка народжується зі сталою кількістю яйцеклітин, які протягом життя овулюють і не можуть знову утворюватися.

Регулярне паління з молодого віку наближає більш ранню менопаузу у жінок.

Куріння згубно впливає на еластичність шкіри. А шкіра — це дзеркало наших внутрішніх органів.

Наскільки гарно ми виглядаємо, дуже часто в молодому віці залежить від того, як працюють наші яєчники. Жінки з великим резервом яєчників довше мають гарний зовнішній вигляд.

Токсичні сполуки тютюнового диму можуть викликати мутації — непоправні генетичні пошкодження клітин. Токсини накопичуються в організмі і їх кількість пропорційно збільшується залежно від кількості викурених цигарок, зокрема, в яєчниках у жінки та у сім’яниках чоловіків.

Жіночі статеві клітини формуються ще до народження дівчинки, і якщо вони ушкоджуються токсинами, то можуть ніколи не відновитися. Це відбувається через уповільнення розвитку яєчників та дозрівання яйцеклітин.

Тому паління вагітної — це ризик безпліддя у її доньки в майбутньому.

Паління та гормональні контрацептиви

Палити під час прийому гормональних контрацептивів не рекомендується.

Є міжнародні настанови, які вказують на те, що якщо жінці більш як 35 років і вона викурює понад 15 цигарок на день, комбіновані методи контрацепції, що містять естроген, їй протипоказані.

Один з ризиків при довготривалому прийомі контрацептивів — тромбоутворення.

Це особливо актуально для жінок старшого репродуктивного віку (35+), які палять, мають зайву вагу або обтяжений сімейний анамнез тромбозів. Наприклад, якщо батьки мали інсульт або інфаркт, особливо у віці до 50 років.

Коли до нас приходить пацієнтка і просить підібрати безпечний та ефективний метод контрацепції, ми у неї запитуємо індекс маси тіла, вік, сімейний анамнез та чи не палить вона, — розповідає Світлана Шиянова.

Вплив куріння на вагітність

Існує міф, що на ранньому етапі вагітності куріння не впливає на дитину. Проте саме в цей період відбувається органогенез, тобто формування всіх органів та систем плода.

Паління перед плануванням вагітності та на ранніх термінах виношування (до 12 тижнів) особливо небезпечне через ризик формування вад розвитку плода.

Є декілька механізмів впливу материнського паління на малюка в утробі.

Вплив нікотину може призводити до малої маси тіла дитини через знижену концентрацію кисню в крові (гіпоксію) та формування плацентарної дисфункції.

Плацента — це орган, який утворюється в організмі жінки під час вагітності і є перехідником між організмом матері та дитини. Завдяки плаценті та пуповині плід отримує всі необхідні поживні речовини й кисень.

Крім того, паління призводить до ризиків виникнення таких вад, як заяча губа та вовча паща. Це прояви того самого дефекту формування верхньої щелепи плода — ущелини верхньої губи та піднебіння.

Також є ризик формування вад розвитку легень, серця та головного мозку. Останній найбільше страждає від недостатності кисню.

Паління звичайних цигарок двічі негативно впливає на мати та дитя: через вплив нікотину і через шкоду продуктів горіння смол, які вдихають під час куріння. Це також стосується пасивного куріння.

Якщо хтось із членів родини довго палить, то вагітна жінка все одно піддається згубному впливу від диму цигарок. Нехай він і в меншій концентрації, але це майже те саме, що й палити самостійно.

Пасивне куріння дитини

Якщо жінка народила і потім знову почала палити, то дитина стане пасивним курцем.

Шкіра дитини, на відміну від шкіри дорослої людини, активно бере участь у теплообміні. Вона дуже чутлива і накопичує всі речовини, які отримує від матері, котра палить у цей час.

На шкірі, одежі та волоссі жінки лишаються важкі метали та нікотин. Крім того, у грудне молоко також потраплятиме певна концентрація цієї високотоксичної речовини.

Батько, який палить у квартирі, також є джерелом ризику для дитини.

Чи безпечні електронні цигарки

Зараз велика кількість людей перейшла на електронні цигарки через міф, що вони менш шкідливі й допомагають людям кинути палити. Але це самообман.

Навіть якщо ми вдихаємо пару без вмісту нікотину, там є шкідливі продукти горіння гліцерину — основної речовини курильної рідини для вейпів.

Аерозоль для паління містить менше речовин, ніж сигаретний дим, але він також містить свинець, нікель, олово та інші важкі метали, бензол, той самий, що міститься у вихлопних газах автомобіля.

Ароматизатори також часто містять токсичні хімічні речовини.

Довгострокових досліджень про вплив е-сигарет на здоров’я людини ще немає.

Деякі науковці вважають, що дим вейпів може підвищувати ризики хвороб серця та легень.

Через брак статистичних даних може бути хибне уявлення, що електронні цигарки не такі шкідливі. Якщо на звичайних цигарках ми бачимо обов’язкові надписи про ризики для здоров’я, то на електронних відповідниках такого поки що немає.

Проте нещодавно Верховна Рада прирівняла електронні сигарети та пристрої для нагрівання тютюну до звичайних цигарок.

Загалом ми всі є носіями схильностей до тих чи інших хвороб. Проявляться вони чи ні, залежить від того, у яких умовах ми живемо. Паління впливає на ті органи та системи жінки, де є слабкість. Тобто починає рватися там, де тонко.

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