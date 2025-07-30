Закон про заборону електронних сигарет — депутати виступають проти вейпів

Рік тому в Україні почав працювати закон про заборону продажу електронних цигарок з ароматизаторами. Та депутати прагнуть піти далі й запровадити повну заборону електронних сигарет. Цю норму пропонує новий законопроект №13548.

Закон №13548 про заборону електронних сигарет: що пропонують депутати

Група народних депутатів 28 липня внесла до Верховної Ради законопроект 13548, який проголошує повну заборону на продаж електронних сигарет в України.

Закон про заборону електронних сигарет розробили з метою захисту здоров’я населення шляхом законодавчої заборони на виробництво, імпорт, оптову та роздрібну торгівлю, а також введення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів і рідин.

Автори стверджують, що серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% вживають їх і зараз. Половина опитаних підлітків віком 15-16 років мають досвід куріння електронних сигарет, а 19% (тобто кожен п’ятий) вживав їх протягом останніх 30 днів.

Електронні сигарети є у продажу відносно недавно, проте науковці вже встановили тяжкі наслідки для здоров’я від їхнього постійного вживання. Зокрема йдеться про так звану попкорнову хворобу легень та низку інших.

До того ж багато рідин для вейпів виробляються нелегально та мають невідомий склад. Контрафактні електронні цигарки містять небезпечні домішки, а використані картриджі та акумулятори забруднюють довкілля.

— Враховуючи ці ризики, існує нагальна потреба на законодавчому рівні заборонити весь ланцюг обігу зазначеної продукції: від ввезення, виробництва до продажу та реклами з метою ефективного захисту здоров’я населення, — йдеться в пояснювальній записці.

Депутати пропонують внести зміни до Закону Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Також є пропозиція встановити відповідальність за порушення нових норм, зокрема введення штрафних санкцій.

Зауважимо, що ініціативи з обмеження продажу вейпів стосуються не лише України. В Польщі також заборонили продавати електронні цигарки неповнолітнім.

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