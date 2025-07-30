Закон о запрете электронных сигарет — депутаты выступают против вейпов

Год назад в Украине заработал закон о запрете продажи электронных сигарет с ароматизаторами. Но депутаты стремятся пойти дальше и ввести полный запрет электронных сигарет. Эту норму предлагает новый законопроект №13548.

Закон №13548 о запрещении электронных сигарет: что предлагают депутаты

Группа народных депутатов 28 июля внесла в Верховную Раду законопроект 13548, провозглашающий полный запрет на продажу электронных сигарет в Украине.

Закон о запрете электронных сигарет был разработан с целью защиты здоровья населения путем законодательного запрета на производство, импорт, оптовую и розничную торговлю, а также введение в обращение электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей.

Авторы утверждают, что среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% употребляли их и сейчас. Половина опрошенных подростков в возрасте 15-16 лет имеют опыт курения электронных сигарет, а 19% (т.е. каждый пятый) употреблял их за последние 30 дней.

Электронные сигареты есть в продаже относительно недавно, однако ученые уже установили сложные последствия для здоровья от их постоянного потребления. В частности, речь идет о так называемой попкорновой болезни легких и ряде других.

К тому же, многие жидкости для вейпов производятся нелегально и имеют неизвестный состав. Контрафактные электронные сигареты содержат опасные примеси, а использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду.

— Учитывая эти риски, существует неотложная потребность на законодательном уровне запретить всю цепь обращения указанной продукции: от ввоза, производства до продажи и рекламы с целью эффективной защиты здоровья населения, — говорится в пояснительной записке.

Депутаты предлагают внести изменения в Закон О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения.

Также есть предложение установить ответственность за нарушение новых норм, в частности, введение штрафных санкций.

Отметим, что инициативы по ограничению продаж вейпов касаются не только Украины. В Польше также запретили продавать электронные сигареты несовершеннолетним.

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