“Легочный попкорн”: что это за состояние и при чем здесь вейпы и “одноразки”

Годами мир борется с курением всеми возможными способами: правительства вводят высокие налоги на такой бизнес, а также повышают цены на пачки сигарет, запрещают жидкости для курения, ограничивают продажу электронных сигарет, вставляют на пачки фото возможных последствий…

Но все это не имеет желаемого эффекта. А ведь все больше подростков начинают курить. Сейчас каждый пятый человек на планете имеет такую ​​вредную привычку. Из-за распространения осведомленности о курении и его последствиях, люди стали говорить о “легочном попкорне”.

В материале мы собрали тебе все самое интересное на эту тему.

Что такое попкорн легких

Попкорн легких — упрощенное и доступное название облитерирующего бронхиолита. Это воспалительное заболевание дыхательной системы, во время которого бронхиолы перекрываются полностью или частично. Это хроническое заболевание, при котором поражаются мелкие дыхательные пути.

Оно довольно редкое. Свое попкорновое название облитерирующий бронхиолит получил после того, как работники на производствах попкорна вдыхали диацетил. В результате постоянного вдыхания такого химического вещества развивался облитерирующий бронхиолит.

Облитерирующий бронхиолит может возникать вследствие инфекций, после трансплантации легких, костного мозга или стволовых клеток, или приобретенным путем (вследствие вдыхания вредных веществ на постоянной основе). Кроме того, он может возникать у людей, живущих с аутоиммунными заболеваниями — ревматоидным артритом, красной волчанкой, воспалениями кишечника и т.д.

Основными симптомами при легочном попкорне являются одышка, усиливающийся постоянный кашель, реже хрипы. Симптомы могут быть эпизодическими и продолжаться от нескольких недель до месяцев. После попкорновых легких могут появиться пневмония, различные виды бронхита, синдром Стивенса-Джонсона.

Cleveland Clinic объясняет, что симптомы можно убирать, однако вылечить полностью облитерирующий бронхиолит невозможно. Важно знать, что эта болезнь легких не заразна.

Связь с курением

Вещество диацетил, вдыхаемое работниками на попкорновых фабриках, также содержится и в электронных сигаретах — так называемых “жижках” для вейпа или в “одноразках”. Так что постоянное курение таких электронных сигарет равноценно вдыханию диацетила на фабриках.

Кроме диацетила, в электронных сигаретах могут содержаться такие соединения и химические вещества, которые влияют на легкие: ацетальдегид, аммиак, хлор, формальдегид, пара оксидов металлов, соляная кислота, горчичный газ или иприт, оксиды азота, диоксид серы.

В Американской ассоциации легких делятся исследованием Гарварда, в котором проверили, что 39 из 51 брендов электронных сигарет содержали диацетил.

В результате длительного курения легкие человека начинают меняться — в частности, плотность легких, могут утолщаться стенки бронхов, появляться фиброзы и воспаления, расширяться бронхи и бронхиолы, появляться уплотнения.

Как лечат облитерирующий бронхиолит

Сначала симптомы могут оказаться незаметными для пациента и для врача. После прогрессирования болезни ее обнаруживают многими способами, в том числе рентгеном или КТ. Лечение на ранних стадиях может происходить благодаря кортикостероидам, ингаляторам и кислородной терапии.

В тяжелых случаях пациентам проводят пересадку легких. Но все лекарства не убирают проблему, а только сопутствующие симптомы. Эта болезнь неизлечима, конечно, если не прибегнуть к пересадке легких. Однако во многих случаях он может вернуться.

Лекарств против попкорновых легких не существует, Вам понадобится пожизненная помощь, чтобы контролировать симптомы, которые не всегда хорошо поддаются лечению.

Поэтому лучшим способом является избегание. Старайся избегать работы на вредных производствах, электронных сигарет, пассивного курения (вдыхание пара, пока кто-то курит рядом), защищайся от инфекций.

Раньше мы рассказывали, сколько подростков в Украине курят.

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