Здоровье и красота

“Легочный попкорн”: что это за состояние и при чем здесь вейпы и “одноразки”

Анастасия Грубрина, журналист сайта 04 мая 2025, 15:00
Легочный попкорн
Фото Unsplash
“Легочный попкорн”: что это за состояние и при чем здесь вейпы и “одноразки”
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