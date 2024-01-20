Потребление табака уменьшается, но проблем становится больше. Последние данные ВОЗ о количестве курильщиков

По последним данным ВОЗ, в мире 1,25 млрд взрослых, потребляющих табак. Результаты 2022 показали, что его потребление уменьшается во всем мире. Несмотря на старания производителей, сделать как можно больше приборов для курения и вкусов. Читай, почему так происходит и что влияет больше всего.

В мире уменьшается потребление табака — последние данные ВОЗ

В 2000 году курильщиками был каждый третий человек на планете, в 2022 году — каждый пятый. В 150 странах мира удается проводить успешную политику по сокращению количества курильщиков. Больше всего отличились Бразилия и Нидерланды, ведь ввели меры по борьбе с табаком MPOWER.

Бразилия достигла относительного сокращения на 35% с 2010 года, а Нидерланды на грани достижения целевого показателя в 30%, — пишут в ВОЗ.

Производители табака в ответ на уменьшение количества своих клиентов развивают индустрию. Они ищут лазейки, чтобы продавать табачную продукцию, находят способы обойти законодательство стран.

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Наибольшее количество людей, употребляющих табак, сейчас в Юго-Восточной Азии — 26,5% населения. В Европе — 25,3%. Однако отчеты указывают, что Европа к 2030 году будет иметь лучшие показатели в мире — 23%.

Интересно, что количество курящих женщин в Европе вдвое больше среднего мирового показателя, и снижается гораздо медленнее, чем во всех других регионах.

Несмотря на внедрение курса на уменьшение потребления табака, к 2025 году мир достигнет относительного сокращения потребления табака на 25% с 2010 года. Хотя цель была — 30%. Вероятнее всего, этой цели достигнут только треть стран мира.

Увеличение потребления табака наблюдается только в таких странах: Конго, Египет, Индонезия, Иордания, Оман и Республика Молдова.

ВОЗ призывает продолжать активную борьбу с табаком, ведь все больше детей в возрасте 13-15 лет употребляют табачные и никотиновые изделия.

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