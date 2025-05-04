“Легеневий попкорн”: що це за стан і до чого тут вейпи та “одноразки”

Роками світ бореться із курінням усіма можливими способами: уряди вводять високі податки на такий бізнес, а також підвищують ціни на пачки цигарок, забороняють рідини для паління, обмежують продаж електронних цигарок, вставляють на пачки фото можливих наслідків.

Та все це не має бажаного ефекту. Адже все більше підлітків починають курити. Нині кожна п’ята людина на планеті має таку шкідливу звичку. Через поширення обізнаності про куріння та його наслідки, люди стали говорити про “легеневий попкорн”.

У матеріалі ми зібрали для тебе все найцікавіше на цю тему.

Що таке легеневий попкорн

Легеневий попкорн — спрощена та доступна назва облітеруючого бронхіоліту. Це запальне захворювання дихальної системи, під час якого бронхіоли перекриваються повністю чи частково. Це захворювання хронічне, за якого вражаються дрібні дихальні шляхи.

Воно доволі рідкісне. Свою попкорнову назву облітеруючий бронхіоліт отримав після того, як працівники на виробництвах попкорну вдихали діацетил. Унаслідок постійного вдихання такої хімічної речовини розвивався облітеруючий бронхіоліт.

Облітеруючий бронхіоліт може виникати внаслідок інфекцій, після трансплантації легень, кісткового мозку чи стовбурових клітин, або ж набутим (внаслідок вдихання шкідливих речовин на постійній основі). Крім усього, він може виникати у людей, які живуть з аутоімунними захворюваннями — ревматоїдним артритом, червоним вовчаком, запаленнями кишківника тощо.

Основними симптомами за легеневого попкорну є задишка, постійний кашель, що посилюється, рідше хрипи. Симптоми можуть бути епізодичними, і тривати від кількох тижнів до місяців. Після виникнення попкорнових легень можуть з’явитися пневмонія, різні види бронхіту, синдром Стівенса-Джонсона.

Cleveland Clinic пояснює, що симптоми можна прибирати, однак вилікувати повністю облітеруючий бронхіоліт неможливо. Важливо знати, що ця хвороба легень не заразна.

Зв’язок з курінням

Речовина діацетил, яку вдихали працівники на попкорнових фабриках, також міститься і в електронних сигаретах — так званих “жижках” для вейпу чи в “одноразках”. Тож постійне куріння таких електронних сигарет рівноцінно вдиханню діацетилу на фабриках.

Крім діацетилу, в електронних цигарках можуть міститися такі сполуки та хімічні речовини, які впливають на легені: ацетальдегід, аміак, хлор, формальдегід, пари оксидів металів, соляна кислота, гірчичний газ чи іприт, оксиди азоту, діоксид сірки.

В Американській асоціації легень діляться дослідженням Гарварду, в якому перевірили, що 39 із 51 брендів електронних сигарет містили діацетил.

Унаслідок тривалого куріння легені людини починають змінюватися — зокрема щільність легень, можуть потовщуватися стінки бронхів, з’являтися фібрози і запалення, розширюватися бронхи та бронхіоли, з’являтися ущільнення.

Як лікують облітеруючий бронхіоліт

Спершу симптоми можуть бути непомітними для пацієнта і для лікаря. Після прогресування хвороби її виявляють багатьма способами, зокрема рентгеном чи КТ. Лікування на ранніх стадіях може відбуватися завдяки кортикостероїдам, інгаляторам та кисневій терапії.

У найважчих випадках пацієнтам роблять пересадку легень. Та всі ліки не прибирають проблеми, а позбавляють супутніх симптомів. Ця хвороба невиліковна, звісно, якщо не вдатися до пересадки легень. Однак у багатьох випадках вона може повернутися.

Ліків проти попкорнових легень не існує. Вам знадобиться довічна допомога, щоб контролювати симптоми, які не завжди добре піддаються лікуванню.

Тож найкращим способом є уникнення. Намагайся уникати роботи на шкідливих виробництвах, електронних цигарок, пасивного куріння (вдихання пари, доки хтось курить поруч), захищайся від інфекцій.

