Споживання тютюну зменшується, але проблем більшає. Останні дані ВООЗ про кількість курців

За останніми даними ВООЗ, у світі 1,25 млрд дорослих, які споживають тютюн. Результати 2022 року показали, що його споживання зменшується в усьому світі. Попри старання виробників зробити якомога більше приладів для куріння та смаків. Читай, чому так стається і що впливає найбільше.

У світі зменшується споживання тютюну — останні дані ВООЗ

У 2000 році курцями була кожна третя людина на планеті, у 2022 році — кожна п’ята. У 150 країнах світу вдається проводити успішну політику зі скорочення кількості курців. Найбільше відзначилися Бразилія та Нідерланди, адже впровадили заходи боротьби з тютюном MPOWER.

Бразилія досягла відносного скорочення на 35% з 2010 року, а Нідерланди на межі досягнення цільового показника в 30%, — пишуть у ВООЗ.

Виробники тютюну у відповідь на зменшення кількості своїх клієнтів розвивають промисловість. Вони шукають лазівки, щоб продавати тютюнову продукцію, знаходять способи обійти законодавство країн.

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На це ВООЗ закликає всі країни продовжувати боротьбу з тютюновою залежністю та впроваджувати політику контролю втручань промисловості.

Найбільша кількість людей, які вживають тютюн, зараз у Південно-Східній Азії — 26,5% населення. У Європі — 25,3%. Проте звіти вказують, що Європа до 2030 року матиме найкращі показники у світі — 23%.

Цікаво, що кількість жінок у Європі, які курять, вдвічі більша за середній світовий показник, і знижується набагато повільніше, ніж у всіх інших регіонах.

Попри впровадження курсу на зменшення споживання тютюну, до 2025 року світ досягне відносного скорочення вживання тютюну на 25% від 2010 року. Хоча мета була — 30%. Найімовірніше, цієї мети досягнуть лише третина країн світу.

Збільшення вживання тютюну спостерігається лише в таких країнах: Конго, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Оман і Республіка Молдова.

ВООЗ закликає продовжувати активну боротьбу з тютюном, адже все більше дітей віком 13-15 років вживають тютюнові та нікотинові вироби.

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