Здоров'я та краса

Споживання тютюну зменшується, але проблем більшає. Останні дані ВООЗ про кількість курців

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Січня 2024, 20:00
У світі зменшується споживання тютюну — останні дані ВООЗ
Фото: Unsplash

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