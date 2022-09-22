Шкідливіше, ніж ти думаєш! Як насправді електронні сигарети впливають на легені

Багато людей почали курити електронні сигарети. За їхніми словами, це не так шкідливо й менше викликає звикання. Така тенденція поширилася настільки сильно, що в Україні ввели новий закон про куріння.

Проте деякі дослідження вказують, що куріння електронних сигарет, чи вейпінг, може призвести до обструкції дихальних шляхів та викликати симптоми, подібні до астми.

Про це повідомили у New England Journal of Medicine Evidence.

Як вейп впливає на легені

Дослідники з Массачусетської загальної лікарні (MGH) займалися оцінкою легеневих тканин людей, які курять електронні сигарети. Під час першого ж дослідження виявили у невеликої вибірки пацієнтів пошкодження малих дихальних шляхів та фіброз.

Загалом пошкодження подібні до тих, які людина може отримати, вдихаючи хімічні речовини. Це схоже на пошкодження легенів солдат, які вдихали іприт або інші шкідливі гази під час закордонних конфліктів.

Якщо вплив сигарет на організм людини — вже вивчене питання, то довгострокові наслідки для здоров’я від регулярного вейпінгу зараз ще не відомі.

Як електронні сигарети пошкоджують легені

Для дослідження медики обстежили чотирьох пацієнтів, які курили електронні сигарети від трьох до восьми років.

Усі вони пройшли детальну клінічну оцінку, зокрема тести легеневої функції, зображення грудної клітки високої роздільної здатності та хірургічну біопсію легень.

У кожного було виявлено констриктивний бронхіоліт чи звуження дрібних дихальних шляхів через фіброз всередині бронхіальної стінки.

Також спостерігалося надмірне виділення гелеутворювального білка в слизовому шарі дихальних шляхів.

Дослідники дійшли висновку, що такі ураження спричинив саме вейпінг, адже у всіх пацієнтів вони були однакові.

Куріння шкідливо впливає на наш організм, тож раніше ми розповідали, як кинути курити.

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