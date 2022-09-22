Здоров'я та краса

Шкідливіше, ніж ти думаєш! Як насправді електронні сигарети впливають на легені

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Вересня 2022, 09:00
Як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені
Фото: Pexels

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