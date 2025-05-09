Цигарки й електронка одночасно? Все більше української молоді починає палити

Фото Unsplash Паління — одна із найпоширеніших проблем сучасної молоді. Про це свідчить опитування, проведене КМІС в рамках регулярного ОМНІБУСУ у лютому-березні 2025. Згідно з ним, в Україні зростає кількість тих, хто палить щоденно (27%) та епізодично (4%). Однак цьогорічне дослідження виявило інший тривожний знак: все частіше українці вживають одночасно два або три види тютюнової продукції. Найбільше це поширено серед молоді — 45% споживачів віком 18-29 років. Детальніше про проблему та її рішення розповіла Рубрика. Ми переповідаємо тобі найголовніше. Куріння серед українців За повідомленням Рубрики, найбільш поширеним “поєднанням” серед курців стало цигарки + ТВЕН (новітній тютюновий виріб). Наприклад, 23% споживачів курять одночасно два тютюнових вироби, а 22% — аж три. Юний вік у статистиці свідчить, що нині тютюнова та нікотинова індустрії розрахована саме на молодь, а поява та просування кількох нових девайсів спричиняє й споживання всього одразу. Це спровоковано, зокрема, рекламою ТВЕН та цигарок. Зокрема, 43% українців бачать рекламу ТВЕН, а серед молоді цей показник аж 75%! Найчастіше такі реклами потрапляють на очі у місцях торгівлі та в інтернеті. Також 81% молоді (і 63% всіх респондентів) зазначили, що вживають ці вироби з ароматизатором. 38% молодих українців вірять у міф, що електронні цигарки менш шкідливі за звичайні. Читати на тему Шкідливіше, ніж ти думаєш! Як насправді електронні сигарети впливають на легені Розповідаємо, як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені людини. Чи можливо покращити ситуацію? Нині Україна бореться з пошестю куріння серед нації, а особливо — молоді. У Комітеті здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради на розгляд винесли законопроект №12091. Він має на меті захистити молодь від приваблення до споживання нікотинових виробів. Він розроблений на основі Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементує оновлення євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС. Цікаво те, що 81% опитаних українців підтримують посилення контролю над тютюновою продукцією — вони задекларували підтримку впровадження графічного попередження про наслідки для здоровʼя. 70% виступають за заборону тютюнової викладки та реклами, 65% — за заборону ароматизованих пристроїв, а 70% — підвищення акцизу на ТВЕН на рівні з сигаретами. Раніше статистика також свідчила: чимало підлітків починають знайомитися з тютюновими виробами ще в 11 років! Більше про це — у матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Здоров'я, куріння, Медицина, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter