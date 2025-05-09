Здоров'я та краса

Цигарки й електронка одночасно? Все більше української молоді починає палити

Вікторія Мельник, журналістка сайту 09 Травня 2025, 15:00
куріння серед молоді
Фото Unsplash
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