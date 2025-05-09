Цигарки й електронка одночасно? Все більше української молоді починає палити

Паління — одна із найпоширеніших проблем сучасної молоді. Про це свідчить опитування, проведене КМІС в рамках регулярного ОМНІБУСУ у лютому-березні 2025.

Згідно з ним, в Україні зростає кількість тих, хто палить щоденно (27%) та епізодично (4%). Однак цьогорічне дослідження виявило інший тривожний знак: все частіше українці вживають одночасно два або три види тютюнової продукції.

Найбільше це поширено серед молоді — 45% споживачів віком 18-29 років. Детальніше про проблему та її рішення розповіла Рубрика. Ми переповідаємо тобі найголовніше.

Куріння серед українців

За повідомленням Рубрики, найбільш поширеним “поєднанням” серед курців стало цигарки + ТВЕН (новітній тютюновий виріб).

Наприклад, 23% споживачів курять одночасно два тютюнових вироби, а 22% — аж три.

Юний вік у статистиці свідчить, що нині тютюнова та нікотинова індустрії розрахована саме на молодь, а поява та просування кількох нових девайсів спричиняє й споживання всього одразу.

Це спровоковано, зокрема, рекламою ТВЕН та цигарок.

Зокрема, 43% українців бачать рекламу ТВЕН, а серед молоді цей показник аж 75%!

Найчастіше такі реклами потрапляють на очі у місцях торгівлі та в інтернеті. Також 81% молоді (і 63% всіх респондентів) зазначили, що вживають ці вироби з ароматизатором. 38% молодих українців вірять у міф, що електронні цигарки менш шкідливі за звичайні.

Чи можливо покращити ситуацію?

Нині Україна бореться з пошестю куріння серед нації, а особливо — молоді.

У Комітеті здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради на розгляд винесли законопроект №12091. Він має на меті захистити молодь від приваблення до споживання нікотинових виробів.

Він розроблений на основі Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементує оновлення євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС.

Цікаво те, що 81% опитаних українців підтримують посилення контролю над тютюновою продукцією — вони задекларували підтримку впровадження графічного попередження про наслідки для здоровʼя.

70% виступають за заборону тютюнової викладки та реклами, 65% — за заборону ароматизованих пристроїв, а 70% — підвищення акцизу на ТВЕН на рівні з сигаретами.

Раніше статистика також свідчила: чимало підлітків починають знайомитися з тютюновими виробами ще в 11 років! Більше про це — у матеріалі.

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