Куріння знімає стрес? Розповідаємо, чи справді сигарети заспокоюють та як позбутися шкідливої звички

Українці живуть у стані постійної тривоги вже п’ять місяців. За цей час кожен знайшов спосіб, як перевести подих, але такі способи не завжди бувають корисними. Люди починають курити, “щоб заспокоїтися”. Але чи дійсно це допомагає? Як куріння впливає на організм та як можна покинути шкідливу звичку? Про це Вікна поговорили з лікаркою-терапевткою Марією Тимченко та психологинею Мариною Діденко.

Чи справді куріння заспокоює

Особливість людини у тому, що вона може навіяти собі будь-що. Через самонавіювання повірити можна навіть на фізичному рівні. Те саме може бути з курінням: якщо ти впевнений, що це тебе заспокоює, то воно дійсно заспокоїть. Але, крім самонавіювання, нікотин має вплив на нервову систему на гормональному рівні. Він допомагає виробити гормон дофамін, але швидко викликає залежність.

Нікотин, який потрапив в організм, швидко йде в головний мозок й виводиться за 4-5 годин. Потім людина потребує нової дози.

— Так відбувається звикання, а далі формується залежність, — каже терапевтка Марія Тимченко.

Психологиня Марина Діденко розповідає: коли людина тривожиться чи переживає стрес, виробляється гормон кортизол, тож людині треба “перемкнутися”, щоб заспокоїтися. У цьому допомагає дофамін, який виробляє нікотин.

— У курінні є ще інший психологічний момент: коли людина курить, вона ніби нормалізує своє дихання, — каже психологиня.

Вона пояснює: коли людина тривожиться, дихання стає поверхневе та залучає верхню частину легенів. Так проявляється тривога.

— Для того, щоб заспокоїтися існує багато дихальних технік. Так само при курінні: коли людина робить затяжку, вона глибоко вдихає й повільно видихає.

Це дає додатковий розслаблювальний ефект. Але це не позбавляє нас від небезпеки залежності, — наголошує психологиня.

Якою буває залежність від куріння

Психологиня розповіла про три види залежності, які стосуються куріння:

фізична — коли нікотин виробляє певні гормони;

психологічна — коли є навіювання, що це дійсно заспокоює;

соціальна — як ритуал. Наприклад, виходиш з колегами покурити після засідання.

За її словами, інколи психологічна залежність може бути небезпечнішою за фізичну.

— При залежності на фізичному рівні, можна не покурити певний час й нікотин виведеться з організму. А от на психологічному рівні існує думка, що одна залежність замінюється лише іншою. Але це також може залежати від особистості, — каже психологиня.

За словами Марини Діденко, куріння може бути компульсивною дією. Тобто, коли людина не контролює якусь дію. Наприклад, коли нервує, то миє руки п’ять разів або перекладає якісь речі.

Куріння може бути компульсивною дією і реакцію на щось.

— На людину накричали, вона перенервувала, злякалася, перебуває у стресі й закурила. Цю компульсивну дію треба замінити на іншу й зменшити її прояв у нашому житті. Тобто треба починати зі зменшення та заміни, — радить психологиня.

Як перемкнути свою увагу з куріння

Якщо ти використовуєш сигарету, щоб заспокоїтися, то слід у ці моменти перемикатися на інші дії. Наприклад, дихальні вправи. Також треба більше гуляти й займатися спортом, ці дії допоможуть знизити рівень кортизолу в організмі.

Також психологиня радить у такі моменти жувати жуйку.

— Якщо ти розумієш, що у куріння є зв’язок з тривогою, то насамперед треба використовувати техніки зниження тривоги. Можна жувати жуйку протягом 15 хвилин. Цей прийом навіть використовують для солдатів американської армії.

Коли людина жує жуйку, вона перемикає увагу на іншу дію, — каже Діденко.

А також радить жувати щось хрумке, наприклад, моркву чи яблука.

— Це допомагає, бо, по-перше, треба прикласти силу й витратити енергію, щоб пожувати, по-друге, увага перемикається на хрумкий звук, і людина заспокоюється, — каже психологиня.

Як кинути курити

Щоб кинути курити або іншу шкідливу звичку, насамперед треба мати мотивацію. Треба розуміти, для чого ти хочеш кинути курити. Якщо в тебе буде стимул й мотивація, це дуже сильно допоможе.

Коли людина хоче позбутися якоїсь звички, треба встановити причинно-наслідкові зв’язки.

— Людина має вияснити, на що в неї така реакція: на неї (нього) накричали, прочитала (прочитав) стресові новини, сталося щось погане. А далі треба думати, як можна знизити кількість таких ситуацій, і як ми можемо замінити цю дію.

Якщо після наради людина виходить й хоче курити, то треба подумати: “Що я можу зробити, щоб не взяти сигарету?” Піти туди, де не курять, випити чаю чи кави, поговорити з кимось тощо, — зауважує психологиня.

Треба дослідити свій день, зрозуміти, коли виникають стресові ситуації, через які хочеться курити. Далі придумати, як можна по-іншому діяти в цих ситуаціях. Знайти альтернативи курінню й поступово приходити до того, щоб цих альтернатив стало більше й вони витіснили шкідливу звичку.

Як куріння впливає на організм

Якщо в тебе немає достатньої мотивації, щоб кинути курити, можеш просто дізнатися, як нікотин впливає на організм. Терапевтка Марія Тимченко розповіла, чим куріння шкодить організму.

Вона пояснює: за даними ВООЗ, 50% людей, що палять, передчасно помирають, а це близько 7 млн людей у всьому світі.

Як впливає куріння на різні системи в організмі:

Серцево-судинна система. Паління викликає ішемічну хворобу серця, інфаркт міокарда, передінфарктний стан, стенокардію та аневризму аорти. Понад 80% всіх хворих на шлунково-кишкові захворювання є курці. До цих розладів можна віднести стоматит, езофагіт, враження шлунку, 12-палої кишки, підшлункової та кишківника. Виникнення раку цих органів в курців спостерігається набагато частіше. Серед захворювань дихальної системи паління викликає трахеїти, бронхіти, бронхіальну астму, хронічні обструктивні захворювання легень. Але найстрашніше — це рак легень. Смертність від раку легень на 20% вища у тих, хто палить. Сечостатева система вражається також — рак сечового міхура, грудей, шийки матки та безпліддя. Куріння при вагітності впливає і на майбутню дитину — затримка психічного та фізичного розвитку, поява аномалій. Куріння негативно впливає і на зовнішній вигляд: суха шкіра, сірий відтінок, ранні зморшки. І, звісно, куріння діє і на нервову систему, викликаючи залежність.

— Особливо небезпечним є “пасивне куріння”, тому що саме в диму містяться канцерогени: бензпірен, азот, оксид вуглецю, ціанистий водень, акролеїн, гліцерин, спирти, альдегіди, феноли, вуглеводні та нікотин, які шкодять організму людини, — пояснює терапевтка.

Куріння негативно впливає на здоров’я жінок, зокрема вагітних. Нікотин приносить шкоду відразу двом: матері та майбутній дитині. Раніше репродуктологиня детально розповіла, чим шкідливе куріння для жінок.

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