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Обрізка яблуні восени: базові правила та корисні поради для початківців

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Жовтня 2026, 12:30 4 хв.
обрізка яблуні восени
Фото Pexels

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