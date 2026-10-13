Обрізка яблуні восени: базові правила та корисні поради для початківців

Обрізка яблуні восени допоможе збільшити її врожай у наступному сезоні. Як правильно вибрати оптимальний період для цієї процедури, щоб якісно омолодити дерево та сформувати здорову крону — читай поради для початківців у матеріалі.

Навіщо обрізати яблуню

Новачкам-садоводам варто знати, що загущена крона не гарантує великого врожаю. Радше навпаки. Тож кінцева мета й санітарної, й формувальної обрізки — збільшення кількості та якості плодів. Переваги обрізки суттєві:

кращий доступ сонячного світла;

кращу вентиляцію усередині крони;

профілактику захворювань;

правильне формування крони;

зручне збирання врожаю.

Обрізка яблуні восени: терміни

Формувати крону яблуні найкраще, коли дерево перебуває у стані спокою. До початку активного руху соку воно відчуватиме менше стресу від цієї процедури, легше і швидше затягне ранки на дереві.

Осінню обрізку яблуні можна починати, коли у дерева повністю опаде все листя. При цьому важливо, щоб температура повітря була плюсовою або лише трохи мінусовою. При температурі -5 градусів деревина вже стає крихкою.

В широтах України можна обрізати дерева з початку жовтня до середини грудня.

Обрізка яблуні восени в Україні: поради початківцям

Якщо ти садівник-початківець, для початку маєш придбати необхідні для роботи в саду інструменти й утримувати їх у належному стані.

Необхідні інструменти

звичайний ручний секатор (для тонких гілок);

садовий ніж (для дуже тонких гілок);

садова пилка-ножівка (для товстих гілок);

секатор із довгими ручками, сучкоріз (для верхніх гілок);

драбина (для зручності видалення верхніх гілок);

олійна фарба (на основі оліфи), садовий вар.

Залежно від віку дерев існують два варіанти їхньої обрізки — формування молодої яблуні та омолоджування старої.

Санітарна обрізка яблуні восени

з тонкими гілками впорайся за допомогою гострого секатор, а для товстих екземплярів скористайся сучкорізом чи пилою;

перед процедурою продезінфікуй леза інструментів рідиною, яка містить спирт;

уважно оглянь крону. Повністю видали сухі, поламані та хворі гілки.

Намагайся робити зріз біля самого початку гілки, не залишаючи навіть мінімального пенька, інакше в майбутньому в цьому місці може утворитися дупло.

зріж всю прикореневу поросль. Ці гілки не дадуть урожаю і відбиратимуть живлення у дерева.

оброби всі рани садовим варом або спеціальною замазкою для обробки зрізів на деревах. Це завадить інфекціям проникнути у тканини рослини.

Формувальна обрізка яблуні восени

Приступай до неї після санітарної обрізки. Формування крони не тільки допоможе надати твоєму саду декоративності, а й зробить дерево зручним для догляду та збирання врожаю.

А ще без належної уваги яблуня може сильно розростатися, створюючи непотрібну тінь, або навіть нести небезпеку, адже потужні розлогі гілки іноді ламаються під вагою плодів або під час негоди.

при обрізанні як молодого, так і дорослого дерева прагни надати кроні форму чаші й не давай вирости вище за 3,5 метра;

при формуванні старої яблуні вкороти товсті центральні пагони на рівні 3,5 метри або нижче. Для цього використовуй пилку, щоб зріз вийшов рівним;

повністю зріж всі тонкі гілки, які ростуть у напрямку до центру крони та створюють зайву густоту;

видали так звані “вовчки” — потужні вертикальні пагони, які не дадуть плодів і лише відбиратимуть сили у дерева;

вкороти довгі гілки, які почали рости в центр крони й перетинатися з іншими пагонами, труться одна об одну. Роби зріз над найближчим відгалуженням, яке спрямоване назовні — так ти направиш пагін правильним напрямком;

за необхідності вкороти товсті скелетні гілки так, щоб їхня довжина не перевищувала 2 м. Це обмежить зростання потужних пагонів і знизить ризик обламування, а бічні відгалуження, що залишилися, почнуть отримувати більше живлення.

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