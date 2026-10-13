Обрізка яблуні восени: базові правила та корисні поради для початківців

Обрізка яблуні восени допоможе збільшити її врожай у наступному сезоні. Як правильно вибрати оптимальний період для цієї процедури, щоб якісно омолодити дерево та сформувати здорову крону — читай поради для початківців у матеріалі.
Навіщо обрізати яблуню
Новачкам-садоводам варто знати, що загущена крона не гарантує великого врожаю. Радше навпаки. Тож кінцева мета й санітарної, й формувальної обрізки — збільшення кількості та якості плодів. Переваги обрізки суттєві:
- кращий доступ сонячного світла;
- кращу вентиляцію усередині крони;
- профілактику захворювань;
- правильне формування крони;
- зручне збирання врожаю.
Обрізка яблуні восени: терміни
Формувати крону яблуні найкраще, коли дерево перебуває у стані спокою. До початку активного руху соку воно відчуватиме менше стресу від цієї процедури, легше і швидше затягне ранки на дереві.
Осінню обрізку яблуні можна починати, коли у дерева повністю опаде все листя. При цьому важливо, щоб температура повітря була плюсовою або лише трохи мінусовою. При температурі -5 градусів деревина вже стає крихкою.
В широтах України можна обрізати дерева з початку жовтня до середини грудня.
Обрізка яблуні восени в Україні: поради початківцям
Якщо ти садівник-початківець, для початку маєш придбати необхідні для роботи в саду інструменти й утримувати їх у належному стані.
Необхідні інструменти
- звичайний ручний секатор (для тонких гілок);
- садовий ніж (для дуже тонких гілок);
- садова пилка-ножівка (для товстих гілок);
- секатор із довгими ручками, сучкоріз (для верхніх гілок);
- драбина (для зручності видалення верхніх гілок);
- олійна фарба (на основі оліфи), садовий вар.
Залежно від віку дерев існують два варіанти їхньої обрізки — формування молодої яблуні та омолоджування старої.
Санітарна обрізка яблуні восени
- з тонкими гілками впорайся за допомогою гострого секатор, а для товстих екземплярів скористайся сучкорізом чи пилою;
- перед процедурою продезінфікуй леза інструментів рідиною, яка містить спирт;
- уважно оглянь крону. Повністю видали сухі, поламані та хворі гілки.
Намагайся робити зріз біля самого початку гілки, не залишаючи навіть мінімального пенька, інакше в майбутньому в цьому місці може утворитися дупло.
- зріж всю прикореневу поросль. Ці гілки не дадуть урожаю і відбиратимуть живлення у дерева.
- оброби всі рани садовим варом або спеціальною замазкою для обробки зрізів на деревах. Це завадить інфекціям проникнути у тканини рослини.
Формувальна обрізка яблуні восени
Приступай до неї після санітарної обрізки. Формування крони не тільки допоможе надати твоєму саду декоративності, а й зробить дерево зручним для догляду та збирання врожаю.
А ще без належної уваги яблуня може сильно розростатися, створюючи непотрібну тінь, або навіть нести небезпеку, адже потужні розлогі гілки іноді ламаються під вагою плодів або під час негоди.
- при обрізанні як молодого, так і дорослого дерева прагни надати кроні форму чаші й не давай вирости вище за 3,5 метра;
- при формуванні старої яблуні вкороти товсті центральні пагони на рівні 3,5 метри або нижче. Для цього використовуй пилку, щоб зріз вийшов рівним;
- повністю зріж всі тонкі гілки, які ростуть у напрямку до центру крони та створюють зайву густоту;
- видали так звані “вовчки” — потужні вертикальні пагони, які не дадуть плодів і лише відбиратимуть сили у дерева;
- вкороти довгі гілки, які почали рости в центр крони й перетинатися з іншими пагонами, труться одна об одну. Роби зріз над найближчим відгалуженням, яке спрямоване назовні — так ти направиш пагін правильним напрямком;
- за необхідності вкороти товсті скелетні гілки так, щоб їхня довжина не перевищувала 2 м. Це обмежить зростання потужних пагонів і знизить ризик обламування, а бічні відгалуження, що залишилися, почнуть отримувати більше живлення.
Раніше ми розповідали, як обрізати ожину восени — правила догляду перед зимою.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!