Курением снимает стресс? Рассказываем, действительно ли сигареты успокаивают и как избавиться от вредной привычки

Украинцы живут в состоянии постоянной тревоги уже пять месяцев. За это время каждый нашел способ перевести дух, но такие способы не всегда бывают полезными. Люди начинают курить, “чтобы успокоиться”. Но действительно ли это помогает? Как курение влияет на организм и как можно бросить вредную привычку? Об этом Вікна поговорили с врачом-терапевтом Марией Тимченко и психологом Мариной Диденко.

Действительно ли курение успокаивает

Особенность человека в том, что он может внушить себе что угодно. Из-за самовнушения поверить во что-либо можно даже физически. Так же может быть с курением: если ты уверен, что это тебя успокаивает, то оно действительно успокоит. Но, кроме самовнушения, никотин оказывает влияние на нервную систему на гормональном уровне. Он помогает выработать гормон дофамин, но быстро вызывает зависимость.

Никотин, попавший в организм, быстро идет в головной мозг и выводится через 4-5 часов. Затем человек нуждается в новой дозе.

— Так происходит привыкание, а дальше формируется зависимость, — говорит терапевт Мария Тимченко.

Психолог Марина Диденко рассказывает: когда человек тревожится или переживает стресс, вырабатывается гормон кортизол, поэтому человеку нужно “переключиться”, чтобы успокоиться. В этом помогает дофамин, который вырабатывает никотин.

— В курении есть еще другой психологический момент: когда человек курит, он как будто нормализует свое дыхание, — говорит психолог.

Она объясняет: когда человек тревожится, дыхание становится поверхностным и затрагивает только верхнюю часть легких. Так проявляется тревога.

— Для того, чтобы успокоиться, существует много дыхательных техник. Так же при курении: когда человек делает затяжку, он глубоко вдыхает и медленно выдыхает.

Это дает дополнительный расслабляющий эффект. Но это не избавляет нас от опасности зависимости, — отмечает психолог.

Какой бывает зависимость от курения

Психолог рассказала о трех видах зависимости, которые касаются курения:

физическая — когда никотин вырабатывает определенные гормоны;

психологическая — когда есть внушение, что это действительно успокаивает;

социальная — как ритуал. К примеру, выходишь с коллегами покурить после заседания.

По ее словам, иногда психологическая зависимость может быть опаснее физической.

— При зависимости на физическом уровне можно не покурить определенное время, и никотин выведется из организма. А вот на психологическом уровне существует мнение, что одна зависимость заменяется только другой. Но это также может зависеть от человека, — говорит психолог.

По словам Марины Диденко, курение может являться компульсивным действием. То есть, когда человек не контролирует какое-либо действие. К примеру, когда нервничает, то моет руки пять раз или перекладывает какие-то вещи.

Курение может быть компульсивным действием и реакцией на что-либо.

— На человека накричали, он перенервничал, испугался, находится в стрессе и закурил. Это компульсивное действие нужно заменить другим и уменьшить его проявление в нашей жизни. То есть надо начинать с уменьшения и замены, — советует психолог.

Как переключить свое внимание с курения

Если вы используете сигарету, чтобы успокоиться, то следует в эти моменты переключаться на другие действия. К примеру, дыхательные упражнения. Также нужно больше гулять и заниматься спортом, эти действия помогут снизить уровень кортизола в организме.

Также психолог советует в такие моменты жевать жвачку.

— Если ты понимаешь, что у курения есть связь с тревогой, то, прежде всего, нужно использовать техники снижения тревоги. Можно жевать жвачку в течение 15 минут. Этот прием даже используется для солдат американской армии.

Когда человек жует жвачку, он переключает внимание на другое действие, — говорит Диденко.

А также советует жевать что-то хрустящее, например, морковь или яблоки.

— Это помогает, потому что, во-первых, нужно приложить силу и потратить энергию, чтобы пожевать, во-вторых, внимание переключается на хрустящий звук, и человек успокаивается, — говорит психолог.

Как бросить курить

Чтобы бросить курить или другую вредную привычку, прежде всего, нужно иметь мотивацию. Надо понимать для чего ты хочешь бросить курить. Если у тебя будет стимул и мотивация, это очень сильно поможет.

Когда человек хочет избавиться от какой-то привычки, нужно установить причинно-следственные связи.

— Человек должен выяснить, на что у него такая реакция: на него (нее) накричали, прочел (прочла) стрессовые новости, произошло что-то плохое. А дальше нужно думать, как можно снизить количество таких ситуаций и как мы можем заменить это действие.

Если после совещания человек выходит и хочет курить, то нужно подумать: “Что я могу сделать, чтобы не взять сигарету?” Пойти туда, где не курят, выпить чая или кофе, поговорить с кем-то и тому подобное, — отмечает психолог.

Надо исследовать свой день, понять, когда возникают стрессовые ситуации, из-за которых хочется курить. Далее придумать, как можно по-другому поступать в этих ситуациях. Найти альтернативы курению и постепенно приходить к тому, чтобы этих альтернатив стало больше и они вытеснили вредную привычку.

Как курение влияет на организм

Если у тебя нет достаточной мотивации, чтобы бросить курить, можешь просто узнать, как никотин влияет на организм. Терапевт Мария Тимченко рассказала, чем курение вредит организму.

Она объясняет: по данным ВОЗ, 50% курящих преждевременно умирают, а это около семи миллионов ​​человек во всем мире.

Как влияет курение на разные системы в организме:

Сердечно-сосудистая система. Курение вызывает ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, предынфарктное состояние, стенокардию и аневризм аорты. Более 80% всех больных желудочно-кишечными заболеваниями являются курильщиками. К этим расстройствам можно отнести стоматит, поражение желудка, 12-перстной кишки, поджелудочной и кишечника. Возникновение рака этих органов у курильщиков наблюдается гораздо чаще. Среди заболеваний дыхательной системы курение вызывает трахеиты, бронхиты, бронхиальную астму, хронические обструктивные заболевания легких. Но самое страшное — это рак легких. Смертность от рака легких на 20% выше у курящих. Мочеполовая система поражается также раком мочевого пузыря, груди, шейки матки и бесплодия. Курение при беременности влияет и на будущего ребенка — задержка психического и физического развития, появление аномалий. Курение отрицательно влияет и на внешний вид: сухая кожа, серый оттенок, ранние морщинки. И, конечно, курение действует и на нервную систему, вызывая зависимость.

— Особенно опасно “пассивное курение”, потому что именно в дыму содержатся канцерогены: бензпирен, азот, оксид углерода, цианистый водород, акролеин, глицерин, спирты, альдегиды, фенолы, углеводороды и никотин, которые вредят организму человека, — объясняет терапевт.

Курение негативно влияет на здоровье женщин, в частности, беременных. Никотин наносит вред сразу двоим: матери и будущему ребенку. Ранее репродуктолог подробно рассказала, чем вредно курение для женщин.

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