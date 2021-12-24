Сомневаешься, стоит ли бросить курить? Репродуктолог рассказала о вреде курения для женщин

Ранняя менопауза, болезни сердца и легких — стоят ли сигареты этого? Лидер направления Репрудоктология медицинской сети Добробут Светлана Шиянова эксклюзивно рассказала об опасности курения для женского здоровья.

Воздействие курения на гормональный фон

Непосредственно курение может не нарушить менструацию, потому что наш организм адаптируется к новым условиям.

Однако доказано, что курение снижает резерв яичников из-за влияния на гормональный фон.

Женщина рождается с определенным постоянным количеством яйцеклеток, которые в течение жизни овулируют и не могут снова образовываться.

Регулярное курение с молодого возраста приближает более раннюю менопаузу у женщин.

Курение губительно влияет на упругость кожи. Но кожа — это зеркало наших внутренних органов.

Насколько хорошо мы выглядим, очень часто в молодом возрасте зависит от того, как работают наши яичники. Женщины с большим резервом яичников дольше сохраняют красивый и молодой внешний вид.

Токсичные соединения табачного дыма могут вызвать мутации — необратимые генетические повреждения клеток. Токсины накапливаются в организме и их количество пропорционально увеличивается в зависимости от количества выкуренных сигарет, в частности, в яичниках у женщин и в семенниках мужчин.

Женские половые клетки формируются еще до рождения девочки, и если они повреждаются токсинами, то могут никогда не восстановиться. Это происходит из-за замедления развития яичников и созревания яйцеклеток.

Поэтому курение беременной — это риск бесплодия у ее дочери в будущем.

Курение и гормональные контрацептивы

Курить при приеме гормональных контрацептивов не рекомендуется.

Есть международные наставления, указывающие на то, что если женщине больше 35 лет и она выкуривает более 15 сигарет в день, комбинированные методы контрацепции, содержащие эстрогены, ей противопоказаны.

Один из рисков при длительном приеме контрацептивов — тромбообразование.

Это особенно актуально для женщин более старшего репродуктивного возраста (35+), которые курят, имеют лишний вес или отягощенный семейный анамнез тромбозов. Например, если у родителей был инсульт или инфаркт, особенно в возрасте до 50 лет.

Когда к нам приходит пациентка и просит подобрать безопасный и эффективный метод контрацепции, мы у нее спрашиваем индекс массы тела, возраст, семейный анамнез и не курит ли она, — рассказывает Светлана Шиянова.

Влияние курения на беременность

Существует миф, что на раннем этапе беременности курение не влияет на ребенка. Однако именно в этот период происходит органогенез, то есть формирование всех органов и систем плода.

Курение перед планированием беременности и на ранних сроках вынашивания (до 12 недель) особенно опасно из-за риска пороков развития плода.

Есть несколько механизмов воздействия материнского курения на малыша в утробе.

Воздействие никотина может приводить к малой массе тела ребенка из-за сниженной концентрации кислорода в крови (гипоксии) и формирования плацентарной дисфункции.

Плацента — это орган, который образуется в организме женщины во время беременности и является переходником между организмом матери и ребенка. Благодаря плаценте и пуповине плод получает все необходимые питательные вещества и кислород.

Кроме того, курение приводит к риску возникновения таких недостатков, как заячья губа и волчья пасть. Это проявления одного и того же дефекта формирования верхней челюсти плода — расщелины верхней губы и неба.

Также существует риск формирования пороков развития легких, сердца и головного мозга. Последний больше всего страдает от недостатка кислорода.

Курение обычных сигарет дважды негативно влияет на мать и дитя: из-за воздействия никотина и из-за вреда продуктов горения смол, которые вдыхают во время курения. Это касается и пассивного курения.

Если кто-то из членов семьи долго курит, то беременная женщина все равно подвергается губительному влиянию дыма сигарет. Пусть он и в меньшей концентрации, но это почти то же самое, что курить самостоятельно.

Пассивное курение ребенка

Если женщина родила и потом снова начала курить, то ребенок станет пассивным курильщиком.

Кожа ребенка, в отличие от кожи взрослого человека, активно участвует в теплообмене. Она очень чувствительна и накапливает все вещества, которые получает от курящей в это время матери.

На коже, одежде и волосах женщины остаются тяжелые металлы и никотин. Кроме того, в грудное молоко также попадает определенная концентрация этого высокотоксичного вещества.

Курящий в квартире отец также является источником риска для ребенка.

Безопасны ли электронные сигареты

Сейчас большое количество людей перешло на электронные сигареты из-за мифа, что они менее вредны и помогают людям бросить курить. Но это самообман.

Даже если мы вдыхаем пар без содержания никотина, там есть вредные продукты горения глицерина — основного вещества курительной жидкости для вейпов.

Аэрозоль для парения содержит меньше веществ, чем сигаретный дым, но он также содержит свинец, никель, олово и другие тяжелые металлы, бензол, тот же, который содержится в выхлопных газах автомобиля.

Ароматизаторы часто содержат токсичные химические вещества.

Долгосрочных исследований о влиянии е-сигарет на здоровье человека еще нет.

Некоторые ученые считают, что дым вейпов может повышать риски заболеваний сердца и легких.

Из-за нехватки статистических данных может быть ошибочное представление, что электронные сигареты не так вредны. Если на обычных сигаретах мы видим обязательные надписи о рисках для здоровья, то на электронных аналогах такого пока нет.

Однако недавно Верховная Рада приравняла электронные сигареты и устройства для нагрева табака к обычным сигаретам.

По большому счету, мы все являемся носителями склонностей к тем или иным болезням. Проявятся они или нет, зависит от того, в каких условиях мы живем. Курение влияет на те органы и системы женщины, где есть слабость. То есть начинает рваться там, где тонко.

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