Здоровье и красота

Сомневаешься, стоит ли бросить курить? Репродуктолог рассказала о вреде курения для женщин

Елена Яковлева, редактор сайта 24 декабря 2021, 18:04
Чим шкідливе куріння для жінок
Фото: Unsplash, Pexels

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