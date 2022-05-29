Загроза розриву з реальністю. Що таке алкогольний психоз та як допомогти людині

Постійно від лікарів ми чуємо, що постійне вживання алкоголю шкідливе для здоров’я, особливо у великих об’ємах. Інколи люди намагаються зменшити стрес завдяки алкоголю, але він може допомогти тимчасово, а в деяких випадках тільки посилить нервовий стан. Часте вживання алкоголю може призвести до алкогольного психозу.

Що таке алкогольний психоз

Психоз належить до психічного стану, що супроводжується відчуттям відірваності людини від реальності. Причини виникнення психозу можуть бути різними, одна з них — алкоголь.

Алкогольним психозом називається будь-яка форма психу, що викликана його надмірним споживанням.

Розрізняють кілька основних причин даного стану.

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Як алкоголь провокує психоз

Одним із факторів, що провокують алкогольний психоз, є гостра інтоксикація, що виникає при надмірному вживанні алкоголю. У хворого виникає відчуття відірваності від реальності, можуть початися галюцинації.

Галюцинації можуть бути зоровими та/або слуховими, що змушують людей бачити або чути речі, яких насправді немає. Алкогольний галюциноз може перерости в хронічний алкогольний психоз, що створює стан, схожий на шизофренію.

Також у людини може виникнути психоз “скасування”, у тому випадку, коли вона припинила вживати алкоголь. Цей вид алкогольного психозу відбувається тимчасово, під час інтенсивної алкогольної абстиненції, й може стати причиною повного відриву від реальності.

В деяких випадках вживання алкоголю робить людину параноїком та створює відчуття загрози, якої насправді не існує. Також може виникати алкогольна дисоціація, коли людина “відключається” від своїх думок та емоцій.

Симптоми алкогольного психозу

Для кожної людини симптоми можуть бути індивідуальними, проте в усіх випадках, вона стає відірваною від реальності.

До ознак алкогольного психозу входять:

віра в речі, які насправді не є правдивими;

зорові, слухові або нюхові галюцинації;

безпідставні підозри щодо інших та часті зміни настрою;

втрата апетиту;

відчуття відірваності від свого тіла;

швидка мова, яка є заплутаною та незрозумілою;

втрачання ходу думок;

головний біль, що як наслідок викликає безсоння.

Як допомогти людині з алкогольним психозом

Допомога людині з алкогольним психозом залежить від його стадії. Найголовніше — це припинення вживання алкоголю. Далі, якщо в людині є галюцинації, проводиться відповідна медикаментозна терапія, але тільки за консультації спеціаліста.

У людини з алкогольним психозом існує ризик білої гарячки, тому лікарі мають провести певні аналізи та процедури, щоб уникнути розриву з реальністю.

Після очищення організму людини від алкоголю рекомендованою є стаціонарна реабілітація, яка передбачає проживання в реабілітаційному закладі, де проводиться інтенсивна терапія. Це надасть більшу змогу на тривале одужання завдяки допомозі, яка надається в перші тижні тверезості.

Інколи алкогольну залежність важко подолати без допомоги спеціаліста, тому не варто відтягувати похід до лікаря.

Вживання алкоголю шкодить нервовій системі організму, що може призвести до розвитку багатьох хвороб. Раніше ми розповідали, що таке інсульт та як його розпізнати.