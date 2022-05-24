Здоров'я та краса

Що треба знати про епілепсію та як допомогти людині у разі нападу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Травня 2022, 07:00
Що таке епілепсія та як допомогти при нападі
Фото: Pexels, Unsplash

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