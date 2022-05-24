Що треба знати про епілепсію та як допомогти людині у разі нападу

Епілепсія — одне із неврологічних захворювань людини. Вона жахлива тим, що у хворого може статися напад, який викликають подразники.
Епілепсія — це хронічний розлад мозкової діяльності, для якого характерні напади, що повторюються.
Ця хвороба викликає короткочасні, мимовільні судоми у якихось частинах тіла або по всьому тілу. Інколи хворий може зомліти чи втратити контроль за функціями кишківника або сечового міхура.
Епілептичні напади викликає надлишок електричних імпульсів у групах клітин різних ділянок мозку. Вони також можуть проявлятися як незначні провали у пам’яті, так і важкі тривалі конвульсії. Ще ці напади можуть трапляти як і раз на рік, так і по кілька разів на день.
Ознаки нападів можуть змінюватися, вони залежать від того, в якій ділянці мозку починаються порушення.
Можуть виникати тимчасові симптоми:
Інколи, коли люди бачать епілептичний напад, вони впадають у ступор, адже не знають, як правильно надати допомогу хворому. У МОЗ розповіли, як це робити.
Правильна перша допомога — це дві прості дії: достатньо перевернути людину на бік та покласти щось м’яке під голову, щоб уникнути травми.
Правильна перша допомога — це дві прості дії: достатньо перевернути людину на бік та покласти щось м’яке під голову, щоб уникнути травми.
Що не варто робити при епілептичному нападі:
У більшості випадків напади при епілепсії не є невідкладними станами та не завжди потрібно викликати екстрену медичну допомогу.
У більшості випадків напади при епілепсії не є невідкладними станами та не завжди потрібно викликати екстрену медичну допомогу.
Але обов’язково треба зателефонувати у швидку, якщо це перший напад. Також, якщо напад триває понад п’ять хвилин, часто повторюється та у хворого не відновлюється свідомість. Якщо людину отримала травму, внаслідок падіння, перебуває у воді, вагітна чи хвора на діабет.
Часто у людей затікають кінцівки через сидіння на одному місці. Раніше ми розповідали, як позбутися болю, якщо є судоми в ногах.