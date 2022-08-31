Здоров'я та краса

Затекла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 31 Серпня 2022, 10:30
Судоми в ногах

Більше новин
Як підготувати авто до осені
Аби обійшлося без казусів: 10 порад як підготувати авто до осені
У чому шкода вітамінів A та E — пояснили американські дослідники
Стільки коштують і не допомагають? Американські дослідники розповіли про шкоду синтетичних вітамінів
борщ рецепт
Обережно, зараз тобі захочеться їсти: три рецепти червоного борщу від Клопотенка, Ярославського та Глінської
Обов'язкова евакуація
Обов’язкова евакуація: як відбувається та чи можуть до неї примусити
Дивитись більше

Матеріали по темі

У чому шкода вітамінів A та E — пояснили американські дослідники
Стільки коштують і не допомагають? Американські дослідники розповіли про шкоду синтетичних вітамінів
ВІЛ і СНІД
Не вирок: як лікують ВІЛ в Україні та що змінилося під час війни
Радіаційна аптечка
Радіаційна аптечка — що покласти та кому не варто приймати йодид калію
Вакцинація у дорослому віці: список обов'язкових щеплень
Бережи своє життя! Перелік необхідних щеплень після 25 років

Відео
Ситуація на Запорізькій АЕС та в Енергодарі 31.08.2022

Місія МАГАТЕ вирушила до ЗАЕС — що відбувається на атомній станції та в Енергодарі сьогодні
0:03:33
Вибухи у Харкові
Російські Піони, які несуть смерть та руйнацію. Наслідки жорстокого обстрілу Харкова
0:01:34
Михайло Горбачов помер - причина смерті президента СРСР
У Москві помер Михайло Горбачов — причина смерті першого й останнього президента СРСР
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 31 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 31 серпня
0:01:13
Перехоплені розмови окупантів: жаліється на знищення 7-ї роти
Як мед для наших вух: окупант жаліється, що ЗСУ взяли їх у кільце та знищили російську роту
0:06:52
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян
Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян
0:01:08
Обстріл Харкова — 30 серпня 2022 — є загиблі
Російські окупанти обстріляли центр Харкова з артилерії — є загиблі
0:09:04
Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні України
Тихенько зазнають втрат! У ЗСУ розповіли про ситуацію на Півдні та наслідки потужних атак по ворогу
0:15:48
Оновлення в Дії
Шеринг авто, спрощений виїзд дітей та пенсійне посвідчення — нові функції застосунку Дія
Актуальна карта бойових дій та ситуація на фронті 30 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 30 серпня
Більше відео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читати далі
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Волонтери України
Читати далі
Скажи їм дякую: 10 благодійних організацій, які наближають нас до перемоги

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь