Затекла нога або схопила судома? Як допомогти собі позбутися болю — поради невролога

У багатьох людей через сидячий спосіб життя та брак активностей затікають кінцівки або навіть починаються судоми. Ми поспілкувалися з лікарем-неврологом, і ось кілька порад та вправ, що робити при судомах у ногах.

Причини судом у ногах

Довге сидіння або лежання в одній позі призводить до затікання кінцівок, а згодом і до судом. Намагайся рухатись. Якщо ж ти обмежений(-а) у просторі, можна тупцяти на місці.

Зневоднення (недостатнє вживання води). Намагайся пити належну людині добову норму 1,5-2 л води на день.

Нестача мікроелементів. Потрібно регулярно харчуватися, хоча б двічі – тричі на день мати повноцінне харчування.

Переохолодження. Намагайся одягати теплий та зручний одяг.

Ортопедичні проблеми (плоскостопість або інші захворювання).

Що робити при судомі?

Найкраще, що ти можеш зробити — розтягнути уражений м’яз. Найчастіше, коли говорять “судома в нозі”, мається на увазі литковий м’яз, задня поверхня гомілки.

— Тобі потрібно взяти й розтягнути м’яз, я покажу, як робити цю вправу. Після того, як розтягнеш м’яз, потрібно прикласти щось тепле. Наприклад грілку, або промасувати цю ділянку, — розповідає лікар-невролог Артавазд Асмарян.

Вправа 1

Постели килимок, сядь на нього і випрями ноги. Візьми якусь тканину, можна рушник. Далі тобі потрібно розігнути ногу в суглобі.

Тканину поклади в ділянку носка і руками тягни на себе, тим самим розтягуючи литковий м’яз. Притримуй ногу в такому стані. Найкраще 20-30 секунд потримати.

Розслаб м’язи, потім знову розтягни. Можна повторити кілька разів

Вправа 2

Якщо у тебе немає змоги зробити першу вправу, можна підійти до стіни. Відведи ногу назад, спину тримай рівно і п’ятою максимально продавлюй вниз, тим самим розтягуючи литковий м’яз.

Ось другий спосіб, він практичніший. Запам’ятай, чим далі ти ставиш ногу, тим сильніше тягнеш литковий м’яз.

У жодному разі під час судоми не можна втикати голку в уражені м’язи, тому що, по-перше, ти можеш нашкодити, а головний принцип — не нашкодити. По-друге, можеш навіть інфекцію занести. Досить просто розтягнути уражений м’яз, — додав лікар.

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