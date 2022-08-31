Затекла нога или схватила судорога? Как помочь себе избавиться от боли — советы невролога

У многих людей из-за сидячего образа жизни и нехватки активностей затекают конечности или даже начинаются судороги. Мы побеседовали с врачом-неврологом и готовы рассказать тебе, что делать при судорогах в ногах.

Причины судорог в ногах

Долгое сидение или лежание в одной позе приводит к затеканию конечностей, а в последствии к судорогам. Старайся двигаться, а если бомбоубежище не позволяет ходить, можно топтаться на месте.

Обезвоживание (недостаточное употребление воды). Пытайся пить положенную человеку суточную норму 1,5-2 л воды в день.

Нехватка микроэлементов. Нужно регулярно питаться, хотя бы 2-3 раза в день иметь полноценное питание.

Переохлаждение. Старайся одевать теплую и удобную одежду.

Ортопедические проблемы (плоскостопие и другие заболевания).

Что делать при судороге?

Лучшее, что ты можешь сделать — растянуть пораженную мышцу. Чаще всего, когда говорят “судорога в ноге”, имеется ввиду икроножная мышца, задняя поверхность голени.

— Тебе нужно взять и растянуть мышцу, я покажу, как делать это упражнение. После того, как ты растянешь мышцу, нужно приложить что-то теплое. Например грелку, либо же промассировать данный участок, — рассказывает доктор-невролог Артавазд Асмарян.

Упражнение 1

Постели коврик, сядь на него и выпрями ноги. Возьми какую-то ткань, можно взять полотенце. Далее нужно разогнуть ногу в суставе.

Ткань положи в область носка и руками тяни на себя, тем самым растягивая икроножную мышцу. Придерживай ногу в таком положении. Лучше всего 20-30 секунд подержать.

Расслабь мышцы, потом опять растяни. Можно повторить несколько раз.

Упражнение 2

Если у тебя нет возможности сделать первое упражнение, можно подойти к стенке. Отведи ногу назад, спину держи ровно и пяткой максимально продавливай вниз, тем самым растягивая икроножную мышцу.

Вот второй способ, он более практичный. Запомни, чем дальше ты ставишь ногу, тем сильнее тянешь икроножную мышцу.

Ни в коем случае при судороге нельзя втыкать иголку в пораженные мышцы, потому что, во-первых, ты можешь навредить, а главный принцип — не навредить. Во-вторых, можно даже инфекцию занести. Достаточно просто растянуть пораженную мышцу, — добавил доктор.

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