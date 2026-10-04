Ученые выяснили, как общий ужин влияет на уровень сахара в крови

Совместный ужин может быть полезен не только для настроения, но и для организма. Исследователи выяснили, что в присутствии близкого человека уровень сахара в крови после еды повышается не так сильно, а затем быстрее возвращается к исходным показателям.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Science Advances. Ученые изучали, как присутствие другого человека влияет на физиологические реакции организма. Оказалось, что определенные различия заметны не только во время еды, но и в ситуациях, связанных с холодом и стрессом.

Как присутствие близкого человека влияет на уровень сахара

В эксперименте приняли участие 108 человек. Каждому предлагали съесть немного больше 100 граммов белого пшеничного хлеба. После этого в течение двух часов исследователи отслеживали изменения уровня глюкозы в крови.

Эксперимент проводили в двух условиях: участники ели в одиночестве, а затем — в присутствии близкого человека. Результаты сравнивали, чтобы выяснить, влияет ли социальное окружение на реакцию организма после еды.

Выяснилось, что во время совместного приема пищи уровень сахара повышался меньше, а к исходным показателям возвращался быстрее.

Это свидетельствует о том, что реакция организма на еду может зависеть не только от ее состава и количества, но и от обстоятельств, в которых человек ест.

Как организм реагирует на холод и стресс в присутствии других

Исследователи решили проверить, ограничивается ли этот эффект пищеварением. Для этого они провели дополнительные эксперименты, во время которых оценивали реакции организма на холод и стрессовые ситуации.

В исследовании реакции на холод приняли участие 116 человек. Ученые наблюдали, как организм регулирует температуру в одиночестве и в присутствии партнера. Когда рядом находился близкий человек, терморегуляция происходила эффективнее. Физический контакт мог дополнительно влиять на этот процесс, однако определенные различия наблюдались и без прикосновений.

В другом эксперименте изучали физиологические реакции на стресс у 115 взрослых и 56 пар мать — младенец. В присутствии другого человека реакция возбуждения организма, в частности связанная с потоотделением, была менее выраженной. Кроме того, после стрессового испытания показатели быстрее возвращались к исходному уровню.

Что такое социальная физиология

Авторы исследования предлагают рассматривать полученные результаты в рамках концепции социальной физиологии. Она предполагает, что присутствие других людей может влиять на то, насколько эффективно организм поддерживает внутреннее равновесие.

Ранее ученые уже выявляли связь между одиночеством и различными проблемами со здоровьем. Исследования на животных, например, показывали, что социальная изоляция может влиять на обмен веществ, усиливать реакции на стресс и нарушать работу иммунной системы.

У людей одиночество также связывают с нарушениями регуляции уровня сахара в крови и повышенным риском развития диабета второго типа.

Новое исследование дополняет эти данные: ученые смогли непосредственно сравнить физиологические реакции людей, которые ели в одиночестве и в компании близкого человека.

В то же время результаты не означают, что совместные приемы пищи гарантированно предотвращают диабет или могут заменить лечение. Исследователи оценивали краткосрочные физиологические реакции в экспериментальных условиях. Чтобы выяснить, как регулярное общение с близкими влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, необходимы дополнительные исследования.

Однако полученные данные свидетельствуют о том, что социальные связи могут играть более важную роль в работе организма, чем считалось ранее.

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