Стиль жизни

Ученые выяснили, как общий ужин влияет на уровень сахара в крови

Юлия Хоменко, редактор сайта 04 октября 2026, 12:00 3 мин.
Одинокий ужин или компания: ученые сравнили реакцию организма
Фото Pexels

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