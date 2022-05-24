Что нужно знать об эпилепсии и как помочь человеку в случае приступа

Эпилепсия — одно из неврологических заболеваний человека. Она опасна тем, что у больного может произойти приступ, который вызывают раздражители.
Эпилепсия — это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы.
Эта болезнь вызывает кратковременные, непроизвольные судороги в каких-либо частях тела или по всему телу. Иногда больной может упасть в обморок или потерять контроль над функциями кишечника или мочевого пузыря.
Эпилептические приступы вызывает избыток электрических импульсов в группах клеток разных участков мозга. Они могут проявляться как незначительные провалы в памяти, так и тяжелые длительные конвульсии. Еще эти приступы могут случаться как раз в год, так и по несколько раз в день.
Признаки приступов могут изменяться, они зависят от того, в каком участке мозга начинаются нарушения.
Могут возникать временные симптомы:
Иногда, когда люди видят эпилептический приступ, они впадают в ступор, ведь не знают, как правильно оказать помощь больному. В Минздраве рассказали, как это делать.
Правильная первая помощь — это два простых действия: достаточно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.
Правильная первая помощь — это два простых действия: достаточно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.
Что не следует делать при эпилептическом приступе:
В большинстве случаев приступы эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда следует вызывать экстренную медицинскую помощь.
В большинстве случаев приступы эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда следует вызывать экстренную медицинскую помощь.
Но обязательно нужно позвонить в скорую, если это первый приступ. Также, если приступ длится более пяти минут, часто повторяется и у больного не восстанавливается сознание. Если человек получил травму, в результате падения, находится в воде, беременна или больной диабетом.
Часто у людей затекают конечности из-за сидений на одном месте. Раньше мы рассказывали, как избавиться от боли, если есть судороги в ногах.