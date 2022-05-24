Что нужно знать об эпилепсии и как помочь человеку в случае приступа

Эпилепсия — одно из неврологических заболеваний человека. Она опасна тем, что у больного может произойти приступ, который вызывают раздражители.

Что такое эпилепсия

Эпилепсия — это хроническое расстройство мозговой деятельности, для которого характерны повторяющиеся приступы.

Эта болезнь вызывает кратковременные, непроизвольные судороги в каких-либо частях тела или по всему телу. Иногда больной может упасть в обморок или потерять контроль над функциями кишечника или мочевого пузыря.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Почему возникают приступы

Эпилептические приступы вызывает избыток электрических импульсов в группах клеток разных участков мозга. Они могут проявляться как незначительные провалы в памяти, так и тяжелые длительные конвульсии. Еще эти приступы могут случаться как раз в год, так и по несколько раз в день.

Признаки приступов могут изменяться, они зависят от того, в каком участке мозга начинаются нарушения.

Могут возникать временные симптомы:

потеря ориентации или сознания,

нарушение двигательных функций,

органов ощущения (зрение, слух и вкус),

смены настроения и т.д.

Как оказать помощь человеку с эпилепсией

Иногда, когда люди видят эпилептический приступ, они впадают в ступор, ведь не знают, как правильно оказать помощь больному. В Минздраве рассказали, как это делать.

Правильная первая помощь — это два простых действия: достаточно перевернуть человека на бок и положить что-то мягкое под голову, чтобы избежать травмы.

Что не следует делать при эпилептическом приступе:

класть что-нибудь в рот: твердые предметы могут травмировать, повредить зубы и десна, а иногда даже есть риск сломать челюсть. При нападении у человека не может впасть язык;

пытаться остановить приступ — он должен пройти самостоятельно.

В большинстве случаев приступы эпилепсии не являются неотложными состояниями и не всегда следует вызывать экстренную медицинскую помощь.

Но обязательно нужно позвонить в скорую, если это первый приступ. Также, если приступ длится более пяти минут, часто повторяется и у больного не восстанавливается сознание. Если человек получил травму, в результате падения, находится в воде, беременна или больной диабетом.

Часто у людей затекают конечности из-за сидений на одном месте. Раньше мы рассказывали, как избавиться от боли, если есть судороги в ногах.