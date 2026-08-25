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Народжуваність в Україні 2026: демографічна ситуація на межі кризи

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 10:30 3 хв.
В Україні на одного новонародженого припадає четверо померлих
Фото Pexels

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