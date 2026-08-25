Народжуваність в Україні 2026: демографічна ситуація на межі кризи

Статистика життя і смерті в Україні продовжує погіршуватися. Свіжі дані за перше півріччя 2026 року фіксують сумний антирекорд: крива народжуваності невпинно повзе вниз, тоді як кількість померлих вперше за п’ять років показала офіційне зростання. Аналітики платформи Опендатабот оприлюднили цифри, які змушують серйозно задуматися.

Скільки людей народжується в Україні: статистика з а перші шість місяців 2026

За перші шість місяців 2026 року в країні на світ з’явилося трохи більше 73 тисяч дітей. Щоб зрозуміти масштаб падіння, достатньо поглянути на торішні цифри — маємо мінус 16% порівняно з першим півріччям 2025-го. Якщо ж порівнювати з показниками до початку повномасштабної війни, то кількість новонароджених обвалилася рівно вдвічі.

Зараз українські пологові будинки в середньому приймають близько 12 тисяч малюків щомісяця. Для порівняння: ще десять років тому ця цифра сягала 32 тисяч. Щодо статі немовлят, тут без сюрпризів — хлопчиків традиційно народжується трохи більше (51% проти 49% дівчаток).

Цілком очікувано, що найбільший спад фіксують поблизу зони бойових дій. Наприклад, на Донеччині народжуваність впала втричі, а в Запорізькій області — майже на чверть. Проте і в умовно безпечних регіонах ситуація не набагато краща. Навіть на Львівщині, Тернопільщині та Вінниччині кількість нових життів скоротилася на 20%.

Лідером за кількістю немовлят залишається Київ — тут народилося понад 8,3 тисячі дітей (це кожен дев’ятий малюк у країні). Трійку лідерів замикають Львівщина (6 617) та Дніпропетровщина (5 611).

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Демографічна ситуація в Україні 2026: ще більше випадків смертності серед дітей

Поки дитячих візків на вулицях меншає, статистика смертності демонструє зворотну тенденцію. За пів року в Україні зафіксовано майже 260 тисяч померлих. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Варто наголосити, що це перше зафіксоване зростання кількості смертей за останні п’ять років.

Абсолютним лідером за цим сумним показником є Дніпропетровська область, де зареєстрували понад 28 тисяч смертей.

Фактично, кожен дев’ятий померлий в Україні — саме з цього регіону. Водночас найстрімкіший приріст смертності показала столиця: у Києві кількість померлих порівняно з минулим роком підскочила на 11%.

Загальна картина вкрай тривожна. Якщо минулого року співвідношення народжених до померлих становило 1 до 3, то зараз прірва збільшилася — маємо одну народжену дитину на чотирьох померлих людей.

Найкатастрофічніша пропорція — у прифронтових зонах. На Донеччині на одне немовля припадає 19 смертей, на Херсонщині — 14, а на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині цей показник становить 1 до 6.

Відносно “м’яка” ситуація зберігається лише у кількох західних областях — на Рівненщині, Волині та Закарпатті на одного новонародженого фіксують двох померлих.

Інший злочин Росії проти України — це примусова депортація наших дітей на територію РФ. Як нині розшукують викрадених дітей, читай за посиланням.

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