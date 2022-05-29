Угроза разрыва с реальностью. Что такое алкогольный психоз и как помочь человеку

Постоянно от врачей мы слышим, что частое употребление алкоголя вредно для здоровья, особенно в больших количествах. Иногда люди пытаются снизить стресс благодаря алкоголю, но он может помочь временно, а в некоторых случаях только усугубит нервное состояние. Частое употребление алкоголя может привести к алкогольному психозу.

Что такое алкогольный психоз

Психоз относится к психическому состоянию, сопровождающемуся ощущением оторванности человека от реальности. Причины возникновения психоза могут быть разными, одна из них — алкоголь.

Алкогольным психозом называется любая форма психоза, вызванная его чрезмерным потреблением.

Различают несколько главных обстоятельств данного состояния.

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Как алкоголь провоцирует психоз

Одним из факторов, провоцирующих алкогольный психоз, является острая интоксикация, возникающая при чрезмерном употреблении алкоголя. У больного возникает чувство оторванности от реальности, могут начаться галлюцинации.

Галлюцинации могут быть зрительными и/или слуховыми, заставляющими людей видеть или слышать вещи, которых на самом деле нет. Алкогольный галлюциноз может перерасти в хронический алкогольный психоз, создающий состояние, похожее на шизофрению.

Также у человека может возникнуть психоз “отмены”, в том случае, когда он прекратил употреблять алкоголь. Этот вид алкогольного психоза происходит временно, во время интенсивной алкогольной абстиненции и может стать причиной полного отрыва от реальности.

В некоторых случаях употребление алкоголя делает человека параноиком и создает чувство угрозы, которой на самом деле не существует. Также может возникать алкогольная диссоциация, когда человек отключается от своих мыслей и эмоций.

Симптомы алкогольного психоза

Для каждого человека симптомы могут быть индивидуальными, однако во всех случаях он становится оторванным от реальности.

К признакам алкогольного психоза входят:

вера в вещи, которые на самом деле неправдивы;

зрительные, слуховые или обонятельные галлюцинации;

безосновательные подозрения относительно других и частые смены настроения;

потеря аппетита;

ощущение оторванности от своего тела;

быстрая речь, которая запутанна и непонятна;

утрата хода мнений;

головная боль, как следствие вызывающая бессонницу.

Как помочь человеку с алкогольным психозом

Помощь человеку с алкогольным психозом зависит от его стадии. Самое главное — это прекращение употребления алкоголя. Далее, если в человеке галлюцинации, проводится соответствующая медикаментозная терапия, но только при консультации специалиста.

У человека с алкогольным психозом существует риск белой горячки, поэтому врачи должны провести определенные анализы и процедуры во избежание разрыва с реальностью.

После очищения организма человека от алкоголя рекомендуется стационарная реабилитация, которая предусматривает проживание в реабилитационном учреждении, где проводится интенсивная терапия. Это позволит больше длительного выздоровления благодаря помощи, которая предоставляется в первые недели трезвости.

Иногда алкогольную зависимость сложно преодолеть без помощи специалиста, поэтому не стоит оттягивать поход к врачу.

Употребление алкоголя вредит нервной системе организма, что может привести к развитию многих заболеваний. Раньше мы рассказывали, что такое инсульт и его распознать.