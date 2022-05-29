Угроза разрыва с реальностью. Что такое алкогольный психоз и как помочь человеку

Постоянно от врачей мы слышим, что частое употребление алкоголя вредно для здоровья, особенно в больших количествах. Иногда люди пытаются снизить стресс благодаря алкоголю, но он может помочь временно, а в некоторых случаях только усугубит нервное состояние. Частое употребление алкоголя может привести к алкогольному психозу.
Психоз относится к психическому состоянию, сопровождающемуся ощущением оторванности человека от реальности. Причины возникновения психоза могут быть разными, одна из них — алкоголь.
Алкогольным психозом называется любая форма психоза, вызванная его чрезмерным потреблением.
Алкогольным психозом называется любая форма психоза, вызванная его чрезмерным потреблением.
Различают несколько главных обстоятельств данного состояния.
Одним из факторов, провоцирующих алкогольный психоз, является острая интоксикация, возникающая при чрезмерном употреблении алкоголя. У больного возникает чувство оторванности от реальности, могут начаться галлюцинации.
Галлюцинации могут быть зрительными и/или слуховыми, заставляющими людей видеть или слышать вещи, которых на самом деле нет. Алкогольный галлюциноз может перерасти в хронический алкогольный психоз, создающий состояние, похожее на шизофрению.
Также у человека может возникнуть психоз “отмены”, в том случае, когда он прекратил употреблять алкоголь. Этот вид алкогольного психоза происходит временно, во время интенсивной алкогольной абстиненции и может стать причиной полного отрыва от реальности.
В некоторых случаях употребление алкоголя делает человека параноиком и создает чувство угрозы, которой на самом деле не существует. Также может возникать алкогольная диссоциация, когда человек отключается от своих мыслей и эмоций.
Для каждого человека симптомы могут быть индивидуальными, однако во всех случаях он становится оторванным от реальности.
К признакам алкогольного психоза входят:
Помощь человеку с алкогольным психозом зависит от его стадии. Самое главное — это прекращение употребления алкоголя. Далее, если в человеке галлюцинации, проводится соответствующая медикаментозная терапия, но только при консультации специалиста.
У человека с алкогольным психозом существует риск белой горячки, поэтому врачи должны провести определенные анализы и процедуры во избежание разрыва с реальностью.
У человека с алкогольным психозом существует риск белой горячки, поэтому врачи должны провести определенные анализы и процедуры во избежание разрыва с реальностью.
После очищения организма человека от алкоголя рекомендуется стационарная реабилитация, которая предусматривает проживание в реабилитационном учреждении, где проводится интенсивная терапия. Это позволит больше длительного выздоровления благодаря помощи, которая предоставляется в первые недели трезвости.
Иногда алкогольную зависимость сложно преодолеть без помощи специалиста, поэтому не стоит оттягивать поход к врачу.
Употребление алкоголя вредит нервной системе организма, что может привести к развитию многих заболеваний. Раньше мы рассказывали, что такое инсульт и его распознать.