Здоровье и красота

Вреднее, чем ты думаешь! Как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 сентября 2022, 09:00
Як електронні сигарети та вейпінг впливають на легені
Фото: Pexels

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