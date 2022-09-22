Вреднее, чем ты думаешь! Как на самом деле электронные сигареты влияют на легкие

Сейчас многие стали курить электронные сигареты. По их словам, это не так вредно и меньше вызывает привыкание. Тенденция распространилась так сильно, что в Украине был введен новый закон о курении.

Однако некоторые исследования показывают, что курение электронных сигарет, или вейпинг, может привести к прогрессирующей обструкции дыхательных путей и вызвать симптомы, подобные астме.

Об этом сообщили в New England Journal of Medicine Evidence.

Как вейп влияет на легкие

Исследователи из Массачусетской общей больницы (MGH) занимались оценкой легочных тканей людей, курящих электронные сигареты. Во время первого исследования обнаружили у небольшой выборки пациентов повреждение малых дыхательных путей и фиброз.

В целом повреждения подобны тем, которые человек может получить, вдыхая химические вещества. Это похоже на повреждение легких солдат, вдыхавших иприт или другие вредные газы во время заграничных конфликтов.

Если влияние сигарет на организм человека уже изучено, то долгосрочные последствия для здоровья от регулярного вейпинга сейчас еще не известны.

Как электронные сигареты повреждают легкие

Для исследования медики обследовали четырех пациентов, куривших электронные сигареты от трех до восьми лет.

Все они прошли подробную клиническую оценку, в частности тесты легочной функции, изображение грудной клетки высокого разрешения и хирургическую биопсию легких.

У каждого был обнаружен конструктивный бронхиолит или сужение мелких дыхательных путей из-за фиброза внутри бронхиальной стенки.

Также наблюдалось чрезмерное выделение гелеобразующего белка в слизистом слое дыхательных путей.

Исследователи пришли к выводу, что данного рода поражения вызваны именно вейпингом, ведь у всех пациентов они были одинаковые.

Курение вредно влияет на наш организм, так что ранее мы рассказывали, как бросить курить.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!