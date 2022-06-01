И вейп, и кальян, и жевательный табак тоже? Новые ограничения для курильщиков в Украине. Читай детали

Уже 11 июля 2022 года вступает в силу антитабачный закон №1978, который приравнивает электронные сигареты и средства нагрева к классическим сигаретам. Читай, что он предусматривает, и какие будут штрафы за несоблюдение новых норм.

Новые ограничения для курильщиков

Уже с 11 июля курение электронных сигарет, средств нагрева, кальянов, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в общественных местах будет запрещено, как и курение обычных сигарет.

К общественным местам относятся:

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лифты;

рестораны;

отели;

общежития;

вокзалы;

остановки общественного транспорта;

подземные переходы;

общественный транспорт, в том числе и такси;

заведения здравоохранения;

учебные и культурные заведения и т.д.

Кроме того, с середины 2023 года будет запрещена реклама электронных сигарет и изделий для нагрева.

Запрещается продавать ароматизированные сигареты и жидкости для ароматизации. Ведь детей и молодежь привлекают запахи, например, ягод или шоколада, а не табака.

Также увеличится размер медицинских предупреждений: 65% упаковки сигарет будет занимать информация и фото о заболеваниях, возникающих в результате курения. Электронные сигареты нужно будет маркировать также, как и обычные.

Штрафы за несоблюдение закона

Теперь курение в общественных местах, а также в других местах, определенных сельским, поселковым или городским советом, влечет предупреждение или наложение штрафа от трех до десяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

За продажу средств для курения несовершеннолетним или продажу табачных изделий в единичных пачках, содержащих менее 20 сигарет, или поштучно (кроме сигар) предусмотрен штраф в размере 60 необлагаемых минимумов доходов граждан, а в случае повторного в течение года совершения таких нарушений — 600.

За каждый факт рекламы и стимулирования электронных сигарет, заправочных контейнеров или жидкостей грозит штраф в размере 30 000 грн, а в случае повторного за год совершения таких нарушений — 50 000 грн. Этот пункт будет действовать с середины 2023 года.

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