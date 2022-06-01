І вейп, і кальян, і жувальний тютюн теж? Нові обмеження для курців в Україні. Читай деталі

Уже 11 липня 2022 року набирає чинності антитютюновий закон №1978, який прирівнює електронні сигарети й засоби нагрівання до класичних сигарет. Читай, що він передбачає та які будуть штрафи за недотримання нових норм.

Нові обмеження для курців

Уже з 11 липня паління електронних сигарет, засобів нагрівання, кальянів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння в громадських містах будуть заборонені, як і куріння звичайних цигарок.

До громадських місць відносимо:

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ліфти;

ресторани;

готелі;

гуртожитки;

вокзали;

зупинки громадського транспорту;

підземні переходи;

громадський транспорт, зокрема й таксі;

заклади охорони здоров’я;

навчальні та культурні заклади тощо.

Крім того, із середини 2023 року заборонятиметься будь-яка реклама електронних сигарет і виробів для нагрівання.

Буде заборонено продавати ароматизовані сигарети й рідини для ароматизації. Адже дітей та молодь приваблюють запахи, наприклад, ягідок чи шоколаду, а не тютюну.

Також збільшиться розмір медичних попереджень: 65% пакування сигарет займатиме інформація і фото щодо захворювань, які виникають внаслідок куріння. Електронні сигарети потрібно буде маркувати так само, як і звичайні.

Штрафи за недотримання закону

Відтепер куріння у громадських місцях, а також в інших місцях, визначених сільською, селищною або міською радою, тягне за собою попередження або накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За продаж засобів для куріння неповнолітнім або продаж тютюнових виробів в одиничних пачках, що містять менш як 20 сигарет, чи поштучно (крім сигар) передбачено штраф розміром 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в разі повторного вчинення таких порушень протягом року — 600.

За кожен факт реклами та стимулювання електронних сигарет, заправних контейнерів чи рідин загрожує штраф розміром 30 000 грн, а в разі повторного вчинення таких порушень протягом року — 50 000 грн. Цей пункт діятиме із середини 2023 року.

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