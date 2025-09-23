Кінець менструацій у 30: гінекологиня про наслідки війни для українок

Через війну та стрес українки дедалі частіше зіштовхуються з відсутністю менструацій та іншими проблемами зі здоров’ям. Гінекологиня Людмила Шупенюк у розмові з Олексієм Сухановим розповіла про масштаби проблеми та які ускладнення помічала у своїй лікарській практиці.

Відсутність місячних та антидепресанти: як війна змінила здоров’я українок

Лікарка підкреслює, що жіночі гормони дуже чутливі до будь-яких зовнішніх подразників, зокрема і до війни.

— Є жінки, у яких в 30 років припиняється менструація. Хоча яєчники ще у розквіті, там ще багато яйцеклітин. А в них на тлі стресу немає місячних півроку або рік. В мене були пацієнтки, у яких чоловік потрапив у полон і в них припинилася функція.

За її словами, в Україні стрімко зросли продажі антидепресантів, зокрема на 25%.

— У мене є жінки молодого віку, я маю на увазі до 30 або 30+, які відкладають першу вагітність тому, що вони приймають антидепресанти. А на тлі прийому бояться зачинати дитину.

Водночас жінки не хочуть скасовувати прийом антидепресантів, тому що не впевнені, що зможуть впоратися зі стресом без них.

Що робити жінкам, які планують вагітність

Центр громадського здоров’я МОЗ нагадує, що тим жінкам, які все ж хочуть мати дітей, варто особливо дотримуватися таких рекомендацій:

харчуватися збалансовано та споживати продукти, багаті на вітаміни та мінерали: багато овочів, фруктів, цільнозернових продуктів, риби та оливкової олії;

регулярно активно рухатися та приділяти цьому хоча б 30 хвилин на день;

відмовитися від тютюну, алкоголю та наркотичних речовин;

проходити профілактичні обстеження: встановити хронічні діагнози та дослідити загальний стан здоров’я;

перевірити сімейну історію захворювань, особливо дослідити генетичні хвороби;

вакцинуватися від небезпечних вірусів та бактерій;

скоригувати прийом ліків, якщо їх призначив лікар;

уникати стресу;

достатньо спати;

приймати фолієву кислоту (400 мкг на день), щоб запобігти ризику вроджених вад плоду;

відстежувати менструальний цикл;

обмежити споживання кофеїну.

Через бойові дії жінки все частіше відкладають материнство. Втім, це не завжди означає, що народити дитину стане неможливо. Вагітність навіть після 40 цілком ймовірно. Читай, як це впливає на дитину та майбутню матір.

