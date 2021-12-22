Интимная гигиена для женщин — советы гинеколога

Практически каждая женщина хотя бы раз в жизни задумывалась о том, правильно ли она проводит интимную гигиену, действительно ли нужно пользоваться специальными гелями или это всего лишь маркетинговый ход.

Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала об интимной гигиене и назвала наиболее безопасные гигиенические средства в менструальные дни.

Как правильно подмываться

Первое правило, по словам Ольги — подмываться желательно после каждого похода в туалет.

— Моча может обладать раздражающим действием, а содержимое прямой кишки не должно попадать во влагалище, поэтому неплохо, когда вы это все тщательно и регулярно смываете чистой проточной водой, — объясняет гинеколог на страничке в Instagram.

Также важно подмываться в правильном направлении.

Подмываться необходимо по направлению спереди назад.

Нужно ли пользоваться гелем для интимной гигиены

При этом, убеждает врач, специальные гели “для интимной гигиены” вовсе не нужны. А некоторые рекламные слоганы “просто смешно читать”. Например, о том, что такие гели помогают поддерживать кислое рН влагалища, а также являются “профилактикой вагинитов”.

Во-первых, влагалище мыть не нужно, это не просто не полезно, а может быть опасно. Во-вторых, гигиена необходима наружным половым органам, у которых такой же рН, как на всех остальных участках кожи.

Ни от каких вагинитов и вагинозов гели не защищают. Это просто маркетинг.

При этом, говорит Ольга, если у вас есть какой-то любимый гель, который вам комфортно использовать — можно пользоваться им и дальше. Но необходимости использовать именно гель для интимной гигиены нет. Можно использовать то же средство, которым вы привыкли мыть тело. Главное, чтобы на него не было негативной реакции — раздражений, покраснений, высыпаний и других.

Лучшими вариантами являются моющие средства с нейтральным рН (мыло, гель). Кому-то может быть достаточно чистой проточной воды (это тоже ок).

Интимная гигиена во время менструаций

Самым безопасным средством во время менструаций являются прокладки, убеждает акушер-гинеколог. Они не связаны с синдромом токсического шока (СТШ), в то время как тампоны и менструальные чаши несколько увеличивают риск его возникновения.

Прокладки желательно менять по мере их наполняемости, в среднем каждые 4–6 часов. Если менструации обильные, это необходимо делать чаще.

Кроме того, прокладки нужно хорошо фиксировать на белье, чтобы они не натирали.

А если вы беспокоитесь не только о своем здоровье, но и о здоровье близких вам мужчин — пап, братьев, мужей и сыновей — советуем также почитать про мужской медосмотр. Когда и кому стоит обращаться мужчинам, мы разузнали у терапевта и эндокринолога.