Допомагає чи шкодить? Чи варто використовувати ШІ у сексуальному житті

Розвиток світу не спинити: здається, розробники та науковці прагнуть автоматизувати абсолютно все у житті людини. Нині Штучний Інтелект може частково допомогти у кризовій психологічній ситуації, дати відповідь на термінове питання та зробити замість тебе завдання для навчання та роботи.

Але що, якщо ми скажемо, що ШІ також може допомогти твоєму сексуальному життю? Так-так, лише варто знати, як використовувати технологію з користю.

Детальніше про це розповіла сексологиня Емі Кемпбелл виданню Psychology Today. Ми переповідаємо тобі найцікавіше.

Чи може ШІ допомогти у сексуальному житті

За словами експертки, ШІ дійсно можна використовувати для покращення свого сексуального життя. Але важливо памʼятати про свою безпеку — адже з можливостями використання ШІ стрімко зростає кількість діпфейків з використанням облич реальних людей.

Також треба зважати на небезпеку емоційної привʼязаності до Штучного Інтелекту. Але про все — по черзі.

Звісно, ШІ можна використовувати не лише для написання текстів чи планування вечері. Якщо говорити про безпечні варіанти використання ШІ, Емі Кемпбелл виділяє такі:

сексуальна освіта та інформація про сексуальне насильство — шкільні підручники чи розмови з батьками не завжди давали інформацію у тому обсязі, яка була потрібна. А ось Chat GPT та Gemini дають швидкі, анонімні, а головне — відверті відповіді на запитання, які часто соромно поставити;

сексуальне консультування та терапія — звісно, ШІ не замінить лікарську консультацію, але може підштовхнути до роздумів;

імітація близькості — сучасне покоління часто страждає на самотність, а цифрові технології замінюють нам реальні зустрічі. Штучний Інтелект заповнює емоційні прогалини, пропонуючи імітацію розмови та віртуальне спілкування;

еротика — ШІ дозволяє досліджувати себе.

У більшості випадків ШІ приносить більше користі, ніж шкоди. Однак варто памʼятати й про небезпеки, як от діпфейки та емоційну привʼязаність.

Як використовувати ШІ для покращення сексуального життя

Сексологиня радить використовувати технології для дослідження себе та теми сексу в цілому. Наприклад, ставити питання, які до того не було з ким обговорити.

— Попроси ШІ відповісти як сексуальний педагог та пояснити тобі важливість меж у стосунках. Також можна використовувати ШІ як елемент терапії та навіть застосовувати його під час прелюдій, — каже експертка.

Однак, ШІ не вільний від упереджень.

Більшість моделей навчаються на величезних наборах даних, заповнених контентом про людей, а це означає, що людські упередження також проникають у його систему. Тому краще використовувати це як орієнтир, а не як щось однозначно правильне.

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