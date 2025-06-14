Помогает или вредит? Следует ли использовать ИИ в сексуальной жизни

Развитие мира не остановить: кажется, разработчики и ученые стремятся автоматизировать все в жизни человека. Ныне Искусственный Интеллект может частично помочь в кризисной психологической ситуации, ответить на срочный вопрос и сделать вместо тебя задачу для обучения и работы.

Но что, если мы скажем, что ИИ тоже может помочь твоей сексуальной жизни? Да-да, только стоит знать, как использовать технологию с пользой.

Детальнее об этом рассказала сексолог Эми Кэмпбелл изданию Psychology Today. Мы рассказываем тебе самое интересное.

Может ли ИИ помочь в сексуальной жизни

По словам эксперта, ИИ действительно можно использовать для улучшения своей сексуальной жизни. Но важно помнить о своей безопасности — с возможностями использования ИИ стремительно растет количество дипфейков с использованием лиц реальных людей.

Также нужно учитывать опасность эмоциональной привязанности к Искусственному Интеллекту. Но обо всем по очереди.

Конечно, ИИ можно использовать не только для написания текстов или планирования ужина. Если говорить о безопасных вариантах использования ИИ, Эми Кэмпбелл выделяет следующие:

сексуальное образование и информация о сексуальном насилии — школьные учебники или разговоры с родителями не всегда давали информацию в том объеме, который был нужен. А вот Chat GPT и Gemini дают быстрые, анонимные, а главное откровенные ответы на вопросы, которые часто стыдно задать;

сексуальное консультирование и терапия — конечно, ИИ не заменит врачебную консультацию, но может подтолкнуть к размышлениям;

имитация близости — современное поколение часто страдает одиночеством, а цифровые технологии заменяют нам реальные встречи. Искусственный интеллект восполняет эмоциональные пробелы, предлагая имитацию разговора и виртуальное общение;

эротика — ИИ позволяет исследовать себя.

В большинстве случаев ИИ приносит больше пользы, чем вреда. Однако следует помнить и об опасностях, таких как дипфейки и эмоциональная привязанность.

Как использовать ШИ для улучшения сексуальной жизни

Сексолог рекомендует использовать технологии для исследования себя и темы секса в целом. Например, задавать вопросы, которые до этого не с кем было обсудить.

— Попроси ИИ ответить как сексуальный педагог и объяснить важность границ в отношениях. Также можно использовать ИИ как элемент терапии и даже применять его во время прелюдий, — говорит эксперт.

Однако, ИИ не свободен от предубеждений.

Большинство моделей учатся на огромных наборах данных, заполненных контентом о людях, а это значит, что человеческие предубеждения также проникают в его систему. Поэтому лучше использовать это как ориентир, а не как нечто однозначно правильное.

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