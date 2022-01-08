Что такое внутренние эрогенные зоны и как их разбудить — сексолог о женских оргазмах

Существует предубеждение, что женщина не спопобна испытать настоящий оргазм, а вынуждена наслаждаться исключительно клиторальным удовольствием. Большинство из нас уверенны, что глубинные эмоции испытать во время секса неспособны.

Кто-то во всем винит женскую природу, другие — жалуются на собственную апатичность, но правда кроется в другом, убеждает сексолог, семейный консультант, преподаватель психологии и сексологии Юлия Дамочкина.

О настоящей природе женского оргазма и о том, как научиться получать наслаждение от секса эксперт рассказала в эфире Факты ICTV. Здоровья.

– Это только часть правды. Действительно, у большинства женщин наиболее чувствительная, эрогенная зона – это клитор.

Однако во влагалище также есть эрогенные зоны, которые называют внутренними. Их можно развивать.

Сексолог говорит: часто женщина убеждена, что влагалище — совершенно не чувствительная зона, однако это свидетельствует о том, что ее эрогенные зоны не пробуждены, что они “спят”. Именно поэтому они не реагируют на стимуляцию со стороны партнера.

Для того чтобы эти внутренние эрогенные зоны “разбудить”, существуют специальные техники и упражнения.

Впрочем, отмечает Юлия, только часть влагалища имеет высокую чувствительность.

Влагалище — это, условно, трубка длиной 7-12 см. Чувствительна ее нижняя треть, то есть нижние 3-4 см.

Именно на этом участке женщина может развивать чувственность и получать достаточно интенсивное удовольствие.

Существует тип женщин, у которых из-за особенностей физиологии эта нижняя часть изначально пробуждена или у них гармонично проходило психосексуальное развитие и во время пубертата через самостимуляцию они активировали эти зоны.

Такие женщины элементарно получают оргазм без дополнительной наружной стимуляции клитора, – объясняет сексолог.

Еще одно важное замечание от Юлии Дамочкиной. Сексолог – это не врач, а консультант. Поэтому он не имеет права раздевать клиента. Все упражнения демонстрируют на специальном тренажере или руке.

— Я часто на руке показываю определенные техники стимуляции, рассказываю о порядке стимуляции, и часто в течение следующих двух недель уже заметны первые результаты. Женщина начинает иначе проживать секс.

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