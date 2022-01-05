Как демонизируют оральные контрацептивы — гинеколог развеяла самые распространенные мифы о КОК

Действительно ли комбинированные оральные контрацептивы способны приводить к бесплодию или лечить его, вызывать ранний климакс или налаживать гормональный фон?

Врач-акушер и гинеколог Ольга Белоконь рассказала девять мифов о КОК.

“КОК может привести к бесплодию”

Прием КОК никак не влияет на фертильность женщины, — пишет Ольга Белоконь в своем блоге.

Если вы перестали принимать КОК, то шансы забеременеть у вас такие же, как и до их приема.

“КОК помогает вылечить бесплодие”

КОК не лечат бесплодие. Никогда. Исключений нет.

“КОК вызывают ранний климакс”

Это невозможно даже в теории. В этом легко убедиться, прочитав состав и механизм действия этих препаратов.

“КОК сохраняют яйцеклетки и могут отсрочить климакс”

Ничто не может отсрочить климакс, в частности, КОК. И яйцеклетки они, естественно, не сохраняют.

“КОК наладят ваш гормональный фон, вылечат болезни и подготовят после выкидыша к новой беременности”

Комбинированные оральные контрацептивы могут использоваться для симптоматического лечения некоторых заболеваний, но у вас должен быть точный диагноз (а не просто нарушение менструального цикла).

Поймите, какова цель приёма КОК. Может быть, они вам вообще не нужны. А может, есть лучшие альтернативы.

В общем, эти препараты могут, но не обязательно должны использоваться в лечебных целях.

Поэтому неправильно заставлять вас принимать КОК, если вы этого не хотите.

Всегда есть альтернативы, и насилие (пей или умри) недопустимо.

Это скорее говорит о необразованности специалиста, а не об острой необходимости приема контрацептивов.

“КОК приводят к раку”

Риск раковых заболеваний уравновешивается при приеме КОК.

Он варьируется от возраста женщины.

Поэтому если вам 40+, у вас есть значимые факторы риска (в семье уже были случаи рака молочной железы, вы страдаете ожирением и т.д.), то вы можете рассмотреть альтернативы гормональной контрацепции:

Негормональная спираль. Презервативы. Перевязывание маточных труб. Вазэктомия.

По данным исследований, риски развития рака молочной железы при употреблении алкоголя (от трех до шести алкогольных напитков в неделю) возрастают больше, чем на фоне использования гормональных методов контрацепции, в частности КОК.

Гормональная контрацепция снижает риски развития рака яичников, эндометрия и даже колоректального рака.

“После того, как вы перестанете принимать КОК, ваш менструальный цикл нарушится”

На самом деле ваш цикл будет таким же, как и до приема КОК. А если через три-шесть месяцев он не восстановился, нужно сдать анализы на гормоны и выяснить, в чем причина.

“Перед приемом КОК нужно сдать анализы”

Однозначно стоит поговорить с вашим врачом, показать ему свою грудь, шейку матки и измерить артериальное давление.

Если по результатам осмотра врач решит, что вам нужно сдать анализы, вы пойдете и сделаете их. Иначе не нужно.

“КОК — очень вредные таблетки. Лучше уж аборт, но только не они”

КОК — второй в мире по популярности метод контрацепции (хотя между странами есть сильные отличия).

Эти препараты обладают побочными эффектами. Каким-то женщинам они категорически противопоказаны. Каким-то не подходят. Кто-то просто их избегает и выбирает для себя что-то другое.

Это нормально. Все мы разные, но аборт ничем не лучше КОК, а наоборот — хуже.

КОК — не хорошие и не плохие. Они просто должны быть подобраны индивидуально с учетом ваших пожеланий, показаний, противопоказаний, семейного анамнеза, индивидуальной непереносимости.

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