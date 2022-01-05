Как демонизируют оральные контрацептивы — гинеколог развеяла самые распространенные мифы о КОК

Действительно ли комбинированные оральные контрацептивы способны приводить к бесплодию или лечить его, вызывать ранний климакс или налаживать гормональный фон?
Врач-акушер и гинеколог Ольга Белоконь рассказала девять мифов о КОК.
Прием КОК никак не влияет на фертильность женщины, — пишет Ольга Белоконь в своем блоге.
Прием КОК никак не влияет на фертильность женщины, — пишет Ольга Белоконь в своем блоге.
Если вы перестали принимать КОК, то шансы забеременеть у вас такие же, как и до их приема.
КОК не лечат бесплодие. Никогда. Исключений нет.
Это невозможно даже в теории. В этом легко убедиться, прочитав состав и механизм действия этих препаратов.
Ничто не может отсрочить климакс, в частности, КОК. И яйцеклетки они, естественно, не сохраняют.
Комбинированные оральные контрацептивы могут использоваться для симптоматического лечения некоторых заболеваний, но у вас должен быть точный диагноз (а не просто нарушение менструального цикла).
Поймите, какова цель приёма КОК. Может быть, они вам вообще не нужны. А может, есть лучшие альтернативы.
В общем, эти препараты могут, но не обязательно должны использоваться в лечебных целях.
Поэтому неправильно заставлять вас принимать КОК, если вы этого не хотите.
Всегда есть альтернативы, и насилие (пей или умри) недопустимо.
Всегда есть альтернативы, и насилие (пей или умри) недопустимо.
Это скорее говорит о необразованности специалиста, а не об острой необходимости приема контрацептивов.
Риск раковых заболеваний уравновешивается при приеме КОК.
Он варьируется от возраста женщины.
Поэтому если вам 40+, у вас есть значимые факторы риска (в семье уже были случаи рака молочной железы, вы страдаете ожирением и т.д.), то вы можете рассмотреть альтернативы гормональной контрацепции:
По данным исследований, риски развития рака молочной железы при употреблении алкоголя (от трех до шести алкогольных напитков в неделю) возрастают больше, чем на фоне использования гормональных методов контрацепции, в частности КОК.
Гормональная контрацепция снижает риски развития рака яичников, эндометрия и даже колоректального рака.
Гормональная контрацепция снижает риски развития рака яичников, эндометрия и даже колоректального рака.
На самом деле ваш цикл будет таким же, как и до приема КОК. А если через три-шесть месяцев он не восстановился, нужно сдать анализы на гормоны и выяснить, в чем причина.
Однозначно стоит поговорить с вашим врачом, показать ему свою грудь, шейку матки и измерить артериальное давление.
Если по результатам осмотра врач решит, что вам нужно сдать анализы, вы пойдете и сделаете их. Иначе не нужно.
КОК — второй в мире по популярности метод контрацепции (хотя между странами есть сильные отличия).
КОК — второй в мире по популярности метод контрацепции (хотя между странами есть сильные отличия).
Эти препараты обладают побочными эффектами. Каким-то женщинам они категорически противопоказаны. Каким-то не подходят. Кто-то просто их избегает и выбирает для себя что-то другое.
Это нормально. Все мы разные, но аборт ничем не лучше КОК, а наоборот — хуже.
КОК — не хорошие и не плохие. Они просто должны быть подобраны индивидуально с учетом ваших пожеланий, показаний, противопоказаний, семейного анамнеза, индивидуальной непереносимости.
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